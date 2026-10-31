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У російській Уфі атаковано НПЗ: після вибухів спалахнула пожежа. Фото і відео

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
135
У російській Уфі атаковано НПЗ: після вибухів спалахнула пожежа. Фото і відео
У російській Уфі атаковано НПЗ. Джерело: Exilenova+

Уранці 31 жовтня безпілотники вдарили по промисловій зоні в Уфі (Республіка Башкортостан). Ціллю атаки став нафтопереробний завод "Башнефть-УНПЗ".

Унаслідок обстрілу на території підприємства почалася пожежа. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.

Наслідки атаки

Безпілотну небезпеку оголосили в Башкортостані ще близько 3:00 ночі. За годину місцеві канали написали, що місцеві жителі "повідомили про звуки, схожі на вибухи". План "Килим" оголосили в аеропорту Уфи. Повітряна гавань тимчасово не приймала й не відправляла авіарейси.

"Одразу кілька читачів повідомили про хлопки в районі Черніковки близько 7:30 ранку. Також повідомляють, що в районі вмикали сирени. Читачі повідомляють про густий стовп диму в районі Михайлівки, Красного Яру", – писали російські канали.

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За кілька годин після атаки регіональна влада Республіки Башкортостан не коментувала атаку та її наслідки. Тим часом місцеві жителі пишуть про два атаковані заводи.

Вебплатформа NASA FIRMS, яка відображає активні пожежі та теплові аномалії по всьому світу в режимі, близькому до реального часу, підтвердила займання на території підприємства.

У російській Уфі атаковано НПЗ: після вибухів спалахнула пожежа. Фото і відео

Пожежа на території НПЗ. Джерело: NASA FIRMS

Що відомо про НПЗ в Уфі

У північно-східній частині Уфи розташовані одразу три НПЗ компанії "Башнефть": "Башнефть-Новойл", "Башнефть-Уфанефтехим" і "Башнефть-УНПЗ". Уфимська група нафтопереробних заводів є одним із найпотужніших і технологічно розвинених комплексів нафтопереробки та нафтохімії в Росії. Усі три заводи розташовані в Черниківській промзоні.

Заводи з’єднані між собою системою продуктопроводів. Через віддалене географічне розташування (близько 1300-1400 км від кордону з Україною) уфимські заводи тривалий час вважалися глибоким тилом. Однак останнім часом комплекс неодноразово ставав ціллю для атак далекобійних безпілотників.

У російській Уфі атаковано НПЗ: після вибухів спалахнула пожежа. Фото і відео

Пожежа на НПЗ після обстрілу. Джерело: Exilenova+

У російській Уфі атаковано НПЗ: після вибухів спалахнула пожежа. Фото і відео

НПЗ розташований за 1500 км від кордону з Україною. Джерело: Google maps

Нагадаємо, у ніч на 30 жовтня в Самарській області РФ прогриміли вибухи. Після них у місті Новокуйбишевськ щось масштабно загорілося.

Як повідомляв OBOZ.UA, 28 жовтня в Тульській області було атаковано хімзавод "Азот". Він дуже важливий для ВПК ворога: за даними Служби зовнішньої розвідки України, підприємство постачало азотну кислоту заводу імені Свердлова в Дзержинську, який виробляє вибухові речовини.

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