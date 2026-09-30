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У російському Каспійську стався вибух у порту: піднявся дим. Фото

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 хв
icon 5,5 т.
У російському Каспійську стався вибух у порту: піднявся дим. Фото
У Каспійську пролунав вибух

Удень середи, 30 вересня, у російському Каспійську (республіка Дагестан) пролунав вибух. Місцеві жителі могли спостерігати дим у районі порту, який підіймався у небо.

Про це повідомив Telegram-канал Exilenova+. Там опублікували фото поблизу локації, де видно значне задимлення.

"Каспійськ .. вибух у порту", – йдеться у повідомленні.

У російському Каспійську стався вибух у порту: піднявся дим. Фото

Вибух у Каспійську

Джерело: Арміяінформ

Наразі невідомо, що сталося на території порту та чи був вибух результатом цілеспрямованої атаки. Однак порт у Каспійську не раз ставав ціллю українських безпілотників, адже тут знаходяться важливі для країни-агресорки військові об'єкти.

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У російському Каспійську стався вибух у порту: піднявся дим. Фото

Карта

Джерело: Google Maps

Важливість порту для РФ

Каспійськ є важливим пунктом базування Каспійської флотилії ВМФ Росії. У місті розміщена військово-морська інфраструктура, необхідна для обслуговування та експлуатації російських кораблів.

Росія також використовувала кораблі Каспійської флотилії для ракетних ударів по території України. Зокрема, йдеться про носії крилатих ракет "Калібр".

У російському Каспійську стався вибух у порту: піднявся дим. Фото

Порт Каспійськ

Крім військового призначення, портова інфраструктура Каспійська має значення для транспортної та військової логістики РФ у регіоні. Важливу роль у цьому сполученні відіграє і Махачкалинський порт. Це єдиний російський глибоководний порт на Каспійському морі, який працює протягом усього року.

Нагадаємо, остання "движуха" поблизу місцевого порту відбулася у ніч на 19 вересня. Місцеві жителі повідомляли про проліт безпілотників та роботу ППО.

Також 11 вересня в Каспійську було неспокійно. Під атакою опинився місцевий порт, де базуються військові об’єкти РФ та кораблі Каспійської флотилії. Місцеві жителі повідомляли про вибухи, а Telegram-канали публікували кадри із загравою від ймовірного прильоту.

Як писав OBOZ.UA, у ніч на 10 вересня, потужні вибухи пролунали в Махачкалі. Місто зазнало масованої атаки безпілотників, а ключовою ціллю, за повідомленнями місцевих жителів, стала інфраструктура Махачкалинського морського торговельного порту.

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