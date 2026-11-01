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У російському Кстово атаковано НПЗ: спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
2,7 т.
У російському Кстово атаковано НПЗ: спалахнула потужна пожежа. Фото та відео
Пожежа на НПЗ у Кстово. Джерело: Exilenova+

У ніч проти 1 листопада у Нижньогородській області РФ лунали вибухи: регіон атакували дрони. Під ударом опинилося місто Кстово і розташований там нафтопереробний завод.

Після влучань на підприємстві спалахнула потужна пожежа. Подробиці та кадри видовищних наслідків таки зібрав Telegram-канал Exilenova+.

Що відомо

Про атаку на Кстовський НПЗ в Exilenova+ вперше написали о 04:11 ранку. На той момент на підприємстві вже вирувала потужна пожежа, заграву та стовп диму від якої було видно за багато кілометрів.

У російському Кстово атаковано НПЗ: спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Атаковано Кстовський НПЗ

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"У Кстово успішно атаковано Кстовський НПЗ", – йшлося у повідомленні.

У російському Кстово атаковано НПЗ: спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Атаковано Кстовський НПЗ

До висновку, що під ударом опинився саме цей завод, дійшли також у Falcon Insight.

У російському Кстово атаковано НПЗ: спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Атаковано Кстовський НПЗ

"Кстово, Нижньогородська область, РФ. Атака на НПЗ "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез", – констатували в каналі.

У російському Кстово атаковано НПЗ: спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Аналіз Falcon Insight.

У російському Кстово атаковано НПЗ: спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Аналіз Falcon Insight.

У російському Кстово атаковано НПЗ: спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Аналіз Falcon Insight.

В Exilenova+ припустили, що пожежа після атакивиникла в районі установок АВТ-6, АВТ-5 і вісбрекінгу гудрону або установки 35/11-600.

"Точнішу картину можна буде отримати після появи супутникових знімків", – зазначили в каналі.

У російському Кстово атаковано НПЗ: спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Пожежа на НПЗ

У російському Кстово атаковано НПЗ: спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Аналіз Exilenova+

У російському Кстово атаковано НПЗ: спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Пожежа у Кстово

У російському Кстово атаковано НПЗ: спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Пожежа у Кстово

У російському Кстово атаковано НПЗ: спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Пожежа у Кстово

Атакований цієї ночі Кстовський нафтопереробний завод, що, як вже зазначалося, належить "Лукойлу", посідає четверте місце серед п'яти найбільших НПЗ Росії. Підприємство з потужністю переробки у 17 млн тонн нафти на рік, поступається лише Омському, Кіришському та Рязанському нафтопереробним заводам.

У російському Кстово атаковано НПЗ: спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Дані щодо найбільших НПЗ РФ у "Вікіпедії"

І росіяни про це чудово знають. Тож поки одні знімали численні відео, як дим від пожежі на НПЗ затягує небо, а заграва від полум'я освітлює все довкола на кілька кілометрів – інші помчали на місцеві АЗС.

Зокрема, у Нижньому Новгороді ще до сходу сонця утворилися довжелезні черги до заправок, ті ж, кому пощастило дістатися до колонки – заливали пальне не лише у бак, а й у численні каністри.

У російському Кстово атаковано НПЗ: спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Росіяни кинулися запасатися пальним

У російському Кстово атаковано НПЗ: спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Атаковано Кстовський НПЗ

У російському Кстово атаковано НПЗ: спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Атаковано Кстовський НПЗ

У російському Кстово атаковано НПЗ: спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Атаковано Кстовський НПЗ

У російському Кстово атаковано НПЗ: спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Атаковано Кстовський НПЗ

У російському Кстово атаковано НПЗ: спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Атаковано Кстовський НПЗ

У російському Кстово атаковано НПЗ: спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Атаковано Кстовський НПЗ

У російському Кстово атаковано НПЗ: спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Атаковано Кстовський НПЗ

У російському Кстово атаковано НПЗ: спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Атаковано Кстовський НПЗ

У російському Кстово атаковано НПЗ: спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Атаковано Кстовський НПЗ

У російському Кстово атаковано НПЗ: спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Атаковано Кстовський НПЗ

У російському Кстово атаковано НПЗ: спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Атаковано Кстовський НПЗ

У російському Кстово атаковано НПЗ: спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Атаковано Кстовський НПЗ

У російському Кстово атаковано НПЗ: спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Атаковано Кстовський НПЗ

У російському Кстово атаковано НПЗ: спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Атаковано Кстовський НПЗ

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні у російській Уфі було атаковано НПЗ.

Окрім того, увесь Калінінград залишався без світла.

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