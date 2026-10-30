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У російському Новокуйбишевську атаковано НПЗ: після серії вибухів сталася пожежа. Фото і відео

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
4,2 т.
У російському Новокуйбишевську атаковано НПЗ: після серії вибухів сталася пожежа. Фото і відео
Пожежа у Новокуйбишевську. Джерело: Exilenova+

У ніч проти 30 жовтня у Самарській області РФ пролунали вибухи. Після них у місті Новокуйбишевськ щось масштабно загорілося.

Невдовзі стало відомо, що пожежа спалахнула на місцевому нафтопереробному заводі  – Новокуйбишевському НПЗ. Подробиці і кадри з місця зібрав Telegram-канал Exilenova+.

Що відомо про атаку

Інформація щодо результативної атаки на Новокуйбишевськ почала з'являтися вранці у п'ятницю.

"Новокуйбишевськ, Самарська область: місцеві повідомляють про атаку та пожежу", – зазначали в Exilenova+.

У російському Новокуйбишевську атаковано НПЗ: після серії вибухів сталася пожежа. Фото і відео

У Новокуйбишевську сталася пожежа

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У російському Новокуйбишевську атаковано НПЗ: після серії вибухів сталася пожежа. Фото і відео

У Новокуйбишевську сталася пожежа

Судячи з кількості диму, пригоріло там добряче – і не в одній точці.

У російському Новокуйбишевську атаковано НПЗ: після серії вибухів сталася пожежа. Фото і відео

Пожежа у Новокуйбишевську

У російському Новокуйбишевську атаковано НПЗ: після серії вибухів сталася пожежа. Фото і відео

Пожежа у Новокуйбишевську

І з часом пожежа розгоралася все більше.

У російському Новокуйбишевську атаковано НПЗ: після серії вибухів сталася пожежа. Фото і відео

Пожежа у Новокуйбишевську

У російському Новокуйбишевську атаковано НПЗ: після серії вибухів сталася пожежа. Фото і відео

Пожежа у Новокуйбишевську

Близько 6 години ранку в Exilenova+ назвали ціль атаки: після прильотів загорівся Новокуйбишевський НПЗ.

 

У російському Новокуйбишевську атаковано НПЗ: після серії вибухів сталася пожежа. Фото і відео

Аналіз Exilenova+

У російському Новокуйбишевську атаковано НПЗ: після серії вибухів сталася пожежа. Фото і відео

Загорівся Новокуйбишевський НПЗ.

У російському Новокуйбишевську атаковано НПЗ: після серії вибухів сталася пожежа. Фото і відео

Загорівся Новокуйбишевський НПЗ.

У російському Новокуйбишевську атаковано НПЗ: після серії вибухів сталася пожежа. Фото і відео

Загорівся Новокуйбишевський НПЗ.

Новокуйбишевський НПЗ – це одне з найбільших підприємств нафтопереробної галузі Поволжя, розташоване в Самарській області Росії. Підприємтво належить російському нафтовому гіганту "Роснефть".

Потужність цього НПЗ –  близько 8,8 млн тонн нафти на рік.

    Востаннє по ньому прилітало у ніч проти 22 серпня цього року. Тоді також спалахнула пожежа, а атаку підтверджував Генштаб ЗСУ.

      Як повідомляв OBOZ.UA, 28 жовтня у Тульській області було атаковно хімзавод "Азот". Він дуже важливий для ВПК ворога: за даними Служби зовнішньої розвідки України, підприємство постачало азотну кислоту заводу імені Свердлова в Дзержинську, який виробляє вибухові речовини.

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