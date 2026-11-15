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У російському Нижньокамську пролунали вибухи: спалахнула пожежа на райбільшому нафтохімічному заводі РФ. Фото та відео

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
570
У російському Нижньокамську пролунали вибухи: спалахнула пожежа на райбільшому нафтохімічному заводі РФ. Фото та відео
Горить нафтохімічний завод у Нижньокамську

Надранок 15 листопада вибухи лунали у російському Татарстані. У місті Нижньокамськ, як повідомляється, було атаковано найбільший у Росії нафтохімічний завод – "Нижнекамскнефтехим", що належить корпорації "Сібур".

На території підприємства спалахнула пожежа. Подробиці зібрав Telegram-канал Exilenova+.

Що відомо про атаку

Про вибухи та пожежу на одному з заводів Нижньокамська у каналі повідомили незадовго до 5 години ранку.

"Нижньокамськ, Татарстан. Місцеві повідомляють про атаку на один із заводів у місті, найвірогідніше "Нижнекамскнефтехим"(Сібур)", – йшлося у повідомленні.

 

У Falcon Insight геолокували кадри, що з'явилися у мережі – і підтвердили: палає саме це підприємство.

 

У російському Нижньокамську пролунали вибухи: спалахнула пожежа на райбільшому нафтохімічному заводі РФ. Фото та відео

Аналіз  Falcon Insight

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У російському Нижньокамську пролунали вибухи: спалахнула пожежа на райбільшому нафтохімічному заводі РФ. Фото та відео

Аналіз  Falcon Insight

У російському Нижньокамську пролунали вибухи: спалахнула пожежа на райбільшому нафтохімічному заводі РФ. Фото та відео

Аналіз  Falcon Insight

На момент повідомлення атака тривала.

Також тоді місцеві вже бачили заграву від пожежі на території підприємства.

У російському Нижньокамську пролунали вибухи: спалахнула пожежа на райбільшому нафтохімічному заводі РФ. Фото та відео

У Росії горить найбільший нафтохімічний завод

У російському Нижньокамську пролунали вибухи: спалахнула пожежа на райбільшому нафтохімічному заводі РФ. Фото та відео

У Росії горить найбільший нафтохімічний завод

У російському Нижньокамську пролунали вибухи: спалахнула пожежа на райбільшому нафтохімічному заводі РФ. Фото та відео

У Росії горить найбільший нафтохімічний завод

Це підприємство є найбільшим нафтохімічним виробництвом не лише у Росії, а й у Європі. 

Завод здійснює випуск синтетичних каучуків (є світовим лідером із виробництва ізопренового каучуку), пластиків (поліпропілен, поліетилен, полістирол), мономерів та іншої промислової хімії. Загалом тут випускається понад 120 видів продукції.

 

У російському Нижньокамську пролунали вибухи: спалахнула пожежа на райбільшому нафтохімічному заводі РФ. Фото та відео

У Росії горить найбільший нафтохімічний завод

У російському Нижньокамську пролунали вибухи: спалахнула пожежа на райбільшому нафтохімічному заводі РФ. Фото та відео

У Росії горить найбільший нафтохімічний завод

"Нижньокамськ, Татарстан. Місцеві жителі повідомляють про атаку на "Нижньокамскнефтехім" (СІБУР), і він горить на відео та фото. У 2025 році підприємство випустило 3 млн тонн нафтохімічної продукції. Потужність нового комплексу ЕП-600 становить 600 тис. тонн етилену на рік", – додали в Exilenova+.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 13 листопада українські ударні безпілотники вкотре навідали російське місто Волгоград. Атаковано було нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Зафіксовано пожежу на території НПЗ.

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