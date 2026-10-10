У російському Ростові уражено нафтоналивний термінал: спалахнула потужна пожежа. Фото і відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
В українців "відбирають" більшу частину пенсіїВ українців "відбирають" більшу частину пенсії: кому залишать лише 25% виплатиІлюстрація - гроші, виплатаУкраїнцям перерахують пенсії через кілька місяців: якими будуть виплати з 1 січняУ Києві посилять охорону порядку та збільшать кількість патрулів: що відбуваєтьсяУ Києві посилять охорону порядку та збільшать кількість патрулів: що відбувається"Геройський вчинок": рятуючи колег від повторного удару РФ, загинув залізничник. Фото"Геройський вчинок": рятуючи колег від повторного удару РФ, загинув залізничник. ФотоТрамп відреагував на критику Зеленського щодо дизельної угоди і подякував ПутінуТрамп відреагував на критику Зеленського щодо дизельної угоди і подякував Путіну"Аморально": Мерц обурився поїздкою ексканцлера до Москви на день народження Путіна"Аморально": Мерц обурився поїздкою ексканцлера до Москви на день народження ПутінаДелегація Конгресу США дозволила надати Україні розширений доступ до StarlinkДелегація Конгресу США дозволила надати Україні розширений доступ до Starlink"Віддані співпраці": Україна підтримала МКС після оголошених США санкцій"Віддані співпраці": Україна підтримала МКС після оголошених США санкційЖінка повернулась на роботуЗаввідділення в психлікарні відсудила 330 тис. грн та повернулась на роботу: поки жінка обідала, пацієнта забили до смертіPatriot для УкраїниГреція та Іспанія не віддають Україні ракети Patriot, термін яких спливає

У російському Ростові уражено нафтоналивний термінал: спалахнула потужна пожежа. Фото і відео

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
icon 54
У російському Ростові уражено нафтоналивний термінал: спалахнула потужна пожежа. Фото і відео
Горить нафтовий термінал у Ростові-на-Дону

У російському Ростові-на-Дону  ночі лунають потужні вибухи. Очевидці також скаржилися на влучання та пожежу, що спалахнула після них.

Під ударом опинився Новошахтинський нафтовий термінал, який носить ще й назву "Юг Руси". Подробиці зібрав Telegram-канал Exilenova+.

Що відомо про атаку

Про удари по Ростову в Exilenova+ повідомили ще о 02:25 ночі.

"Ростов. Повідомляють про атаку БПЛА, після серії вибухів виникла пожежа", – зазначалося у повідомленні.

Читайте також
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
icon 14,9 т.
Ворог двічі вдарив по складах логістичної компанії на Дніпропетровщині: подробиці
icon 14,9 т.
Ворог двічі вдарив по складах логістичної компанії на Дніпропетровщині: подробиці
Леонід НевзлінЛеонід Невзлін
icon 10,6 т.
По-справжньому ефективна ППО: Україна завдає ударів по ворожій ракетній програмі
icon 10,6 т.
По-справжньому ефективна ППО: Україна завдає ударів по ворожій ракетній програмі
Іван ЧерленськийІван Черленський
icon 4,4 т.
Окупанти збільшили кількість елементів на антенах дронів: "Флеш" пояснив, для чого
icon 4,4 т.
Окупанти збільшили кількість елементів на антенах дронів: "Флеш" пояснив, для чого

Розгорілося на місці влучання не на жарт, це добре видно на кадрах з мережі.

"Ростов. Уражено нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу НЗНП, філію "Ростовський". Об’єкт використовується для зберігання та перевалки нафтопродуктів", – уточнили в Exilenova+ менші ніж за годину після першого повідомлення про атаку.

З часом пожежа лише розгоралася.

"Ось так виглядає Новошахтинський нафтоналивний термінал в Ростові після телефонної розмови Трампа з російським терористом Путіним", – не без сарказму зазначили в Exilenova+, зважаючи на заяву президента США щодо домовленостей з РФ про купівлю російського дизпалива.

У російському Ростові уражено нафтоналивний термінал: спалахнула потужна пожежа. Фото і відео

Так виглядає нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу НЗНП.

Telegram-канал Supernova+ тим часом опублікував відео з моментом влучання по терміналу.

Підтвердили ураження саме нафтоналивного терміналу й у російському незалежному виданні ASTRA.

"OSINT-аналітик компанії ASTRA, проаналізувавши відео, дійшов висновку, що горить нафтоналивний термінал "Південь Русі" у Залізничному районі Ростова-на-Дону. Цей об’єкт забезпечує перевалку нафтопродуктів для експорту, використовується для забезпечення армії РФ паливом та отримання валютних надходжень. Проектна потужність становить близько 2,5 млн тонн на рік (використовується для перевалки продукції Новошахтинського заводу нафтопродуктів та інших постачальників).Раніше "Південь Русі" вже зазнав атаки 9 липня 2026 року. Тоді Генштаб ЗСУ та Сили оборони України підтвердили успішний удар безпілотниками по нафтоналивному терміналу в Батайську, після чого на території об’єкта виникла пожежа", – йдеться у повідомленні.

У російському Ростові уражено нафтоналивний термінал: спалахнула потужна пожежа. Фото і відео

Аналіз ASTRA

У російському Ростові уражено нафтоналивний термінал: спалахнула потужна пожежа. Фото і відео

Аналіз ASTRA

У російському Ростові уражено нафтоналивний термінал: спалахнула потужна пожежа. Фото і відео

Аналіз ASTRA

У російському Ростові уражено нафтоналивний термінал: спалахнула потужна пожежа. Фото і відео

Аналіз ASTRA

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь атаку підтвердив, щоправда її наслідки окреслив досить скупо: у Ростові "виникло займання".

У російському Ростові уражено нафтоналивний термінал: спалахнула потужна пожежа. Фото і відео

Скриншот повідомлення

Супутники NASA firms зафіксували на території Новошахтинського нафтового терміналу потужну пожежу.

У російському Ростові уражено нафтоналивний термінал: спалахнула потужна пожежа. Фото і відео

Супутники NASA firms фіксують пожежу на об'єкті

Як розповідав OBOZ.UA, 9 жовтня президент України Володимир Зеленський розкрив деталі українських ударів по НПЗ у Омську і Ухті.

Також Україна уразила об'єкти, задіяні у запуску ракет та виробництві ракетного палива в Росії.

Схожі теми
Війна в УкраїніВибухи в РосіїВтрати Росії в війні з УкраїноюРосіяРосія - країна-агресорНовини РосіїпожежаБПЛАЗбройні Сили України
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись