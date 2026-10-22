У російському Серпухові атаковано підприємство, яке ремонтувало системи ППО. Фото і відео

У ніч на 22 жовтня в районі міста Серпухов Московської області пролунала серія потужних вибухів. Регіон атакували із застосуванням ракет і реактивних безпілотних літальних апаратів.

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Ціллю удару Сил оборони України стало велике підприємство оборонно-промислового комплексу РФ. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.

Удар по стратегічному об’єкту

Далекобійні засоби української армії уражали 75-й арсенал у місті Серпухов. Під час проведення військової операції в районі міста звучав сигнал ракетної загрози, а в небі фіксували проліт реактивних БПЛА.

Ціллю атаки став ключовий об’єкт російської оборонно-промислової галузі, що спеціалізується на технічному обслуговуванні, капітальному ремонті, відновленні та зберіганні військової техніки. Особливе місце в його діяльності посідає робота з комплексами протиповітряної оборони.

За офіційними даними держкорпорації "Ростех", підрозділи підприємства безпосередньо залучені до ремонту й обслуговування зенітних ракетних комплексів "Бук-М1" і "Бук-М2", самохідних установок і компонентів зенітної ракетної системи С-300В.

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Єдина база зберігання

Об’єкт у Серпухові раніше неодноразово привертав увагу незалежних OSINT-дослідників. Зокрема, 29 березня 2024 року аналітик, відомий під псевдонімом Jompy, зазначав, що 75-й Арсенал є єдиною підтвердженою та ідентифікованою ним базою зберігання російських зенітних ракетних систем.

Ураження цього вузла завдає значного удару по логістиці та потенціалу відновлення засобів ППО РФ. Масштаб пошкоджень і наслідки удару уточнюються. OSINT-дослідники зазначають, що подробиці про масштаб пошкоджень з’являться після публікації свіжих супутникових знімків.

Головні історії дня

Нагадаємо, 18 жовтня Сили оборони здійснили масовану атаку на Ленінградську область РФ. Окрім численних цілей, уражених у Санкт-Петербурзі, удари припали й на інші куточки регіону.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в ніч на 20 жовтня в Тамбовській області РФ прогриміла серія потужних вибухів. Ціллю атаки стала лінійна виробничо-диспетчерська станція "Нікольська".