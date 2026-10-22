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У російському Серпухові атаковано підприємство, яке ремонтувало системи ППО. Фото і відео

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
2,3 т.
У російському Серпухові атаковано підприємство, яке ремонтувало системи ППО. Фото і відео
У російському Серпухові атаковано військове підприємство. Джерело: Колаж OBOZ.UA

У ніч на 22 жовтня в районі міста Серпухов Московської області пролунала серія потужних вибухів. Регіон атакували із застосуванням ракет і реактивних безпілотних літальних апаратів.

Ціллю удару Сил оборони України стало велике підприємство оборонно-промислового комплексу РФ. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.

Удар по стратегічному об’єкту

Далекобійні засоби української армії уражали 75-й арсенал у місті Серпухов. Під час проведення військової операції в районі міста звучав сигнал ракетної загрози, а в небі фіксували проліт реактивних БПЛА.

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Ціллю атаки став ключовий об’єкт російської оборонно-промислової галузі, що спеціалізується на технічному обслуговуванні, капітальному ремонті, відновленні та зберіганні військової техніки. Особливе місце в його діяльності посідає робота з комплексами протиповітряної оборони.

У російському Серпухові атаковано підприємство, яке ремонтувало системи ППО. Фото і відео

Вибухи в районі підприємства ОПК. Джерело: Exilenova+

За офіційними даними держкорпорації "Ростех", підрозділи підприємства безпосередньо залучені до ремонту й обслуговування зенітних ракетних комплексів "Бук-М1" і "Бук-М2", самохідних установок і компонентів зенітної ракетної системи С-300В.

У російському Серпухові атаковано підприємство, яке ремонтувало системи ППО. Фото і відео

Вибухи в Серпухові. Джерело: Exilenova+

Єдина база зберігання

Об’єкт у Серпухові раніше неодноразово привертав увагу незалежних OSINT-дослідників. Зокрема, 29 березня 2024 року аналітик, відомий під псевдонімом Jompy, зазначав, що 75-й Арсенал є єдиною підтвердженою та ідентифікованою ним базою зберігання російських зенітних ракетних систем.

Ураження цього вузла завдає значного удару по логістиці та потенціалу відновлення засобів ППО РФ. Масштаб пошкоджень і наслідки удару уточнюються. OSINT-дослідники зазначають, що подробиці про масштаб пошкоджень з’являться після публікації свіжих супутникових знімків.

У російському Серпухові атаковано підприємство, яке ремонтувало системи ППО. Фото і відео

Підприємство атакували ракети й дрони. Джерело: Supernova

Нагадаємо, 18 жовтня Сили оборони здійснили масовану атаку на Ленінградську область РФ. Окрім численних цілей, уражених у Санкт-Петербурзі, удари припали й на інші куточки регіону.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в ніч на 20 жовтня в Тамбовській області РФ прогриміла серія потужних вибухів. Ціллю атаки стала лінійна виробничо-диспетчерська станція "Нікольська".

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