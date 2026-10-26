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У російському Воронежі прогриміла серія вибухів: піднявся дим. Фото і відео

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
1,4 т.
У російському Воронежі прогриміла серія вибухів: піднявся дим. Фото і відео
До Воронежа завітали українські дрони

У російському Воронежі уночі та зранку 26 жовтня лунали вибухи. Місто опинилося під атакою Сил оборони: фіксувалися кілька осередків пожеж.

Зокрема, під удар потрапив крупний торговельно-діловий комплекс "Галерея Чижова". Подробиці щодо атаки зібрав Telegram-канал Exilenova+.

Що відомо про атаку

Про те, що у Воронежі щось відбувається, в Exilenova+  почали писати після 5 години ранку.

Зокрема, за даними каналу, вибухи лунали у районі відомого у місті бізнес-центру, що, після багатоденних цілеспрямованих ударів військ РФ по  торгових центрах в Україні навряд чи дуже засмутить українців.

"Воронеж, повідомляють про вибухи в районі торговельно-ділового комплексу "Галерея Чижова". Нагадаємо, вчора у дарні БПЛА СОУ атакували ТРЦ "МегаГРИНН" у Бєлгороді. Чи було це цілеспрямованим ударом, чи наслідком роботи російської ППО – наразі невідомо", – зазначали в Exilenova+.

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З часом пожежа на місці прильоту лише розгоралася

У російському Воронежі прогриміла серія вибухів: піднявся дим. Фото і відео

Атаковано Воронеж

У російському Воронежі прогриміла серія вибухів: піднявся дим. Фото і відео

Атаковано Воронеж

На кадри, зняті росіянами, потрапив момент удару по бізнес-центру "Галерея Чижова".

Місцеві жителі тим часом продовжували фіксувати над Воронежем добрі дрони, зазначили в Exilenova+, підкріпивши твердження відповідним відео.

Натомість автор Telegram-каналу Supernova+ писав про ймовірний ракетний удар.

У російському Воронежі прогриміла серія вибухів: піднявся дим. Фото і відео

Атаковано Воронеж

У російському Воронежі прогриміла серія вибухів: піднявся дим. Фото і відео

Атаковано Воронеж

Як випливає з кадрів у мережі, під ударом опинився не лише згаданий бізнес-центр: на відео та фото видно кілька осередків горіння.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти  25 жовтня українські війська завдали нових ударів по низці російських регіонів. Ціллю атаки стали промислові підприємства і торговельні центри.

Зокрема, наслідки путінської "СВО" відчули на собі жителі Бєлгорода. Унаслідок влучань БПЛА н там виникли масштабні пожежі.

Зокрема, у Бєлгороді було уражено  ТРЦ "МегаГринн"   площею 163 тис. кв. метрів, де розташовано понад 200 магазинів, ресторани, кінотеатр.

А у Пермському краї Сили оборони завдали ударів по хіміко-металургійному підприємству "Авісма".

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