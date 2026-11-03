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У російському Ярославлі атаковано НПЗ: сталася потужна пожежа. Фото й відео

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
387
У російському Ярославлі атаковано НПЗ: сталася потужна пожежа. Фото й відео
У російському Ярославлі атаковано НПЗ. Джерело: Exilenova+

У ніч на 3 листопада 2026 року в російському Ярославлі один із найбільших нафтопереробних заводів Росії зазнав атаки ударних безпілотників. Унаслідок ударів на території ПАТ "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" сталася масштабна пожежа.

У напрямку НПЗ було зафіксовано близько 150 безпілотників. Про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал Exilenova+.

Головні подробиці

Місцеві жителі повідомляли про серії гучних вибухів і звук двигунів БПЛА, після чого на території промзони підприємства почалася масштабна пожежа. На опублікованих очевидцями фото й відео зафіксовано стовп густого диму, відкрите полум’я та щонайменше три осередки займання.

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У російському Ярославлі атаковано НПЗ: сталася потужна пожежа. Фото й відео

Ярославль атакували БПЛА. Джерело: Exilenova+

У російському Ярославлі атаковано НПЗ: сталася потужна пожежа. Фото й відео

Пожежа на НПЗ. Джерело: Exilenova+

Що відомо про підприємство

ПАТ "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" входить до топ-5 найбільших НПЗ Росії за обсягами переробки. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, мазут, а також авіаційний гас і мастильні матеріали, зокрема для потреб російської армії.

Обсяг переробки становить близько 15 млн тонн нафти на рік (300 тис. барелів на добу), що стабільно виводить НПЗ до переліку найбільших заводів Росії за обсягами переробки. Підприємство забезпечує близько 6% від загального обсягу нафтопереробки в РФ.

У російському Ярославлі атаковано НПЗ: сталася потужна пожежа. Фото й відео

Пожежа після удару по НПЗ. Джерело: Exilenova+

Повідомлення про те, що Ярославський НПЗ горить на тлі ракетної атаки та нальоту БПЛА, з'явилися близько 4 години ранку.OSINT-аналітик ASTRA геолокував новий знімок на якому видно масштаб пожежі, який охопив один із найбільших НПЗ Росії.

При цьому жителі Ярославської області повідомляють про вибухи та масштабну пожежу, але представники регіональних відомств та екстрених служб ще не надали докладних даних про локацію пожежі та масштаби руйнувань.

У російському Ярославлі атаковано НПЗ: сталася потужна пожежа. Фото й відео

Пожежа вирує на території НПЗ. Джерело: ASTRA

У російському Ярославлі атаковано НПЗ: сталася потужна пожежа. Фото й відео

У Ярославлі горить НПЗ. Джерело: ASTRA

Нагадаємо, у ніч на 1 листопада у Нижньогородській області РФ лунали вибухи: регіон атакували дрони. Під ударом опинилися місто Кстово та розташований там нафтопереробний завод.

Як писав OBOZ.UA, українські далекобійні засоби сьогодні здатні уражати російські об’єкти на території від Ямалу до Західного Сибіру. Україна працює над тим, щоб її ракети й безпілотники могли досягати віддаленіших точок Росії, а також масштабуватиме підрозділи, які працюють над DeepStrike.

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Вибухи в РосіїВійна в УкраїніЯрославльНПЗ
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