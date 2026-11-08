У Ростовській області РФ після атаки дронів пошкоджено міст, який тримає логістику війни

Вранці 8 листопада Сили оборони пошкодили міст через річку Міус у Ростовській області. Рух через нього організовано у реверсному режимі.

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Про це заявив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. Уражений міст є дуже важливим для військової логістики ворога.

Уражено міст, що тримає логістику війни

Про результативний удар по мосту російський чиновник повідомив у своєму Telegram-каналі о 06:29.

"Сьогодні вранці внаслідок повітряної атаки та падіння уламків БпЛА на 97-му кілометрі траси Р-280 у Неклинівському районі пошкоджено дорожнє полотно моста через р. Міус, також пошкоджено будівельну техніку – 2 гусеничні крани. Постраждалих немає. Екстрені служби працюють на місці події. Рух через міст організовано в реверсному напрямку. Інформація уточнюватиметься", – написав Слюсар.

На момент повідомлення, за його словами, дронова атака на регіон ще тривала.

Виведення з ладу мосту через річку Міус завдало би серйозного удару по російських військах в Україні. Адже, за даними Telegram-каналу "Маріуполь Спротив", ця інженерна споруда входить до переліку з 30 мостів, що "трималють логістику війни".

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До цього переліку включено 15 залізничних мостів у Бєлгородській і Ростовській областях:

Валуйки – міст через р. Оскол.

– міст через р. Оскол. Каменськ-Шахтинський – головний міст через р. Сіверський Донець.

– головний міст через р. Сіверський Донець. Лиха (Каменськ) – залізнична розв'язка "Північ-Південь".

– залізнична розв'язка "Північ-Південь". Замчалово – міст резервного колійного обходу.

– міст резервного колійного обходу. Звєрєво – шляхопровід розподілу на Гуково.

– шляхопровід розподілу на Гуково. Красний Сулін – міст на підході до кордону.

– міст на підході до кордону. Матвєєв Курган – стратегічний міст через р. Міус.

– стратегічний міст через р. Міус. Марцево (Таганрог) – вихід на нову залізницю в Маріуполь.

– вихід на нову залізницю в Маріуполь. Міллерово – північний залізничний вузол.

– північний залізничний вузол. Чертково – міст на лінії кордону.

– міст на лінії кордону. Глибокий – підхід до Ізвариного.

– підхід до Ізвариного. Успенка (РФ) – міст на Донецькому напрямку.

– міст на Донецькому напрямку. Ровеньки (РФ) – міст у бік Старобільська.

– міст у бік Старобільська. Гуково (РФ) – залізничний переїзд-міст через балку.

– залізничний переїзд-міст через балку. Таганрог-Захід – міст через р. Мокрий Яланчик.

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Ще 15 об'єктів у цих же областях Росії – це автомобільні мости:

Каменськ-Шахтинський – міст траси М-4 "Дон".

– міст траси М-4 "Дон". Донецьк (РФ) – міст-в’їзд до КПП "Ізварине".

– міст-в’їзд до КПП "Ізварине". Новошахтинськ – шляхопровід траси А-270.19.

– шляхопровід траси А-270.19. Тарасівський – розв’язка на трасі М-4.20.

– розв’язка на трасі М-4.20. Весело-Вознесенка – міст на Маріупольській трасі.

– міст на Маріупольській трасі. Куйбишево – міст через р. Міус (шлях на Сніжне).

– міст через р. Міус (шлях на Сніжне). Вейделівка – міст у напрямку Троїцького.

– міст у напрямку Троїцького. Волоконівка – переправа в бік кордону.

– переправа в бік кордону. Максимів (РФ) – міст на південь від Таганрога.

– міст на південь від Таганрога. Глубока (Річка) – міст на під’їзді до М-4.26.

– міст на під’їзді до М-4.26. Михайлівка (РФ) – шляхопровід на Луганському тракті.

– шляхопровід на Луганському тракті. Гуково-Авто – розв’язка на в’їзді в місто.

– розв’язка на в’їзді в місто. Матвєєв Курган (Авто) – міст через р. Міус.

– міст через р. Міус. Кантемирівка (РФ) – міст на півночі Луганського фронту.

– міст на півночі Луганського фронту. Покровське (РФ) – міст на підході до Приазов’я.

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"Це повна "петля", яка ізолює фронт", – резюмували в "Маріуполь Спротив".

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