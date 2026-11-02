У Самарській області атаковано ключовий нафтовий вузол: після вибухів піднявся дим. Фото і відео

Україна продовжує завдавати ударів по "ахілесовій п'яті" Росії – нафтопереробці та експорту нафти. У ніч проти 2 листопада Сили оборони вже втретє за останні тижні успішно атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Самара" у Самарській області.

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Після влучань там спалахнула пожежа. Зняті очевидцями кадри з місця зібрав Telegram-канал Exilenova+.

Що відомо про атаку

Близько 5 години ранку за київським часом в Exilenova+ повідомили про нову результативну атаку на ЛВДС "Самара".

"У Просвєті, Самарська область, уже втретє за останній час успішно атаковано лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Самара", – йшлося у повідомленні.

Судячи з кадрів, що з'явилися у мережі, на об'єкті спалахнула пожежа. Зважаючи на те, як небо поволі затягувало димом, з часом вогонь тільки все більше розгорався.

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ЛВДС "Самара" (у російських джерелах – ЛПДС "Самара") – це великий комплекс магістрального трубопровідного транспорту нафти поблизу селища Просвєт у Самарській області Росії. Входить до системи ПАТ "Транснефть" та експлуатується АТ "Транснефть – Приволга".

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Виробничий майданчик об'єднує нафтоперекачувальні станції "Самара-1" і "Самара-2", станцію змішування нафти, резервуарний парк та допоміжну інфраструктуру Самарського районного нафтопровідного управління.

Майданчик є одним із найбільших вузлів російської системи магістральних нафтопроводів. Його площа становить близько 216 га. У 2015 році на території комплексу налічувалися вісім магістральних і підпірних насосних та 71 резервуар загальною місткістю близько 1,6 млн м³; резервуарний парк у тогочасних галузевих публікаціях називали найбільшим у Європі. У 2014 році через виробничий майданчик було перекачано понад 130 млн тонн нафти.

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На станції здійснюються приймання, зберігання, перекачування та компаундування нафти з різними фізико-хімічними характеристиками. Після змішування сформовані потоки спрямовуються, зокрема, у бік Новоросійська, до системи нафтопроводів "Дружба", а також на нафтопереробні заводи в Новокуйбишевську, Саратові та Волгограді.

Як повідомляв OBOZ.UA, попереднього разу Сили оборони уразили великий нафтовий вузол у Самарській області 10 жовтня. То був вже другий удар по об'єкту за останній час.