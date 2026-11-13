У Самарській області знову атаковано ключовий нафтовий вузол: піднявся дим. Фото

Вранці в п'ятницю, 13 листопада, в російській Самарі пролунали вибухи. Атаки зазнала лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Самара" поблизу селища Просвєт. Це нафтова станція, яка є одним із найбільших вузлів російської системи магістральних нафтопроводів.

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На місці ударів спалахнула пожежа, яку видно на кадрах, знятих очевидцями. Про це повідомив Telegram-канал Exilenova+.

Що відомо

"Сьогодні вранці знову була атакована ЛПДС Самара у с. Просвіт, Самарській області", – йдеться в повідомленні.

На фото з місця подій видно дим із боку лінійної виробничо-диспетчерської станції.



Вранці 13 листопада атаковано ЛВДС ''Самара''. Джерело: Exilenova+

Що відомо про нафтову станцію "Самара"

Нафтова станція "Самара" – це великий комплекс, де приймають, зберігають і змішують нафту. Сировина надходить туди магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів Росії.

Через станцію "Самара" нафту спрямовували до трубопроводу "Дружба", яким вона надходила до європейських країн, зокрема Білорусі, Угорщини та Словаччини. Іншим напрямком був порт Новоросійська, звідки російську сировину відправляли на експорт морським транспортом.

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Крім того, через цей вузол забезпечувалося постачання нафти для двох великих російських нафтопереробних заводів. Йдеться про Новокуйбишевський НПЗ та Сизранський НПЗ.

На станції змішують нафту з різним вмістом сірки, щоб отримати експортний сорт Urals. На нього припадає до 50% загального обсягу російського нафтового експорту.

Входить до системи ПАТ "Транснефть" та експлуатується АТ "Транснефть – Приволга".

Підприємство забезпечує потреби збройних сил Росії.

Станція атакована не вперше

Цей об'єкт уже неодноразово був атакований дронами. Тільки в жовтні по цьому об'єкту прилітало чотири рази: 2-го, 7-го, 10-го і 11-го жовтня, а також 2 листопада.

Головні історії дня

Так, попередня атака була 2 листопада – близько 5 години ранку за київським часом в Exilenova+ повідомляли про нову результативну атаку на ЛВДС "Самара". Тоді внаслідок атаки на ЛВДС "Самара" було "ушкоджено з займанням 5 РВС-20000 на станції змішування (зона 1) та 1 РВС-20000 на станції Самара-1 (зона 2)".

Супутникові знімки, опубліковані 8 листопада, показали, що ЛВДС "Самара" зазнала значних руйнувань унаслідок атак безпілотників. До десяти резервуарів із нафтою повністю знищено вогнем, також серйозно постраждала супутня інфраструктура.

Також у ніч на 10 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по лінійній виробничо-диспетчерській станції "Самара".

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у ніч проти 6 листопада 2026 року безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа.