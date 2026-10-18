У Слов'янську окупанти за добу вбили шістьох мирних жителів: під завалами ще є люди

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Російські гібридні атаки на країни Балтії можуть призвести до сепаратизму окремих регіонів і реалізації "українського сценарію" 2014 рокуРосійські гібридні атаки на країни Балтії можуть призвести до сепаратизму окремих регіонів і реалізації "українського сценарію" 2014 рокуУкраїнські тенісистки одна за одною знялися з турніру в Китаї, відмовившись продовжувати матчіУкраїнські тенісистки одна за одною знялися з турніру в Китаї, відмовившись продовжувати матчіЗовсім не сповільнення Starlink: Бутусов назвав найбільшу загрозу для ЗСУ на фронтіЗовсім не сповільнення Starlink: Бутусов назвав найбільшу загрозу для ЗСУ на фронтіУ Литві впав невідомий дрон: винищувачі не збилиУ Литві впав невідомий дрон: винищувачі не збилиНа Волині людей закликали терміново залишити домівки через удар армії РосіїНа Волині людей закликали терміново залишити домівки через удар армії РосіїУ режисера "Коли ти вийдеш заміж?" Комаровського діагностували рак: доведеться зникнути на пів рокуУ режисера "Коли ти вийдеш заміж?" Комаровського діагностували рак: доведеться зникнути на пів рокуМаксима Галкіна зібралися зробити персоною нон грата в Туреччині через "підтримку війни"Максима Галкіна зібралися зробити персоною нон грата в Туреччині через "підтримку війни"Суцільний хаос і руїни: що відбувається у Франції після протестів, на які вийшли більше 500 тис. людейСуцільний хаос і руїни: що відбувається у Франції після протестів, на які вийшли більше 500 тис. людейДе дивитися "Полісся" – "Динамо": розклад трансляцій матчу УПЛДе дивитися "Полісся" – "Динамо": розклад трансляцій матчу УПЛЧемпіон світу, якого Усик двічі нокаутував, знову кинув виклик непереможному українцюЧемпіон світу, якого Усик двічі нокаутував, знову кинув виклик непереможному українцю

У Слов'янську окупанти за добу вбили шістьох мирних жителів: під завалами ще є люди

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
icon 624
У Слов'янську окупанти за добу вбили шістьох мирних жителів: під завалами ще є люди
У Слов'янську окупанти за добу вбили шістьох мирних жителів:. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Російська окупаційна армія продовжує тероризувати прифронтові населені пункти Донецької області. У Слов’янську окупанти вкотре атакували житлові будинки.

Лише за одну добу 17 жовтня росіяни вбили в місті 6 осіб. Про це повідомили у Слов’янській міській військовій адміністрації.

Наслідки терору

За інформацією міської влади, за день у місті загинули 6 осіб, ще 15 людей отримали поранення. Протягом доби ворог обстрілював Слов’янськ із різних видів зброї.

Адміністрація міста наголосила, що в деяких випадках до смертельних наслідків призводили удари FPV-дронів російської армії.

На ранок 18 жовтня під завалами будинків, зруйнованих авіабомбами, залишалися кілька тіл мешканців. На ніч роботи з розблокування припинялися у зв’язку з ситуацією у сфері безпеки. З самого ранку їх було відновлено.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 16,5 т.
Сили оборони відмінусували понад 2 тис. окупантів за добу: дані Генштабу
icon 16,5 т.
Сили оборони відмінусували понад 2 тис. окупантів за добу: дані Генштабу
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
icon 8,9 т.
Атакуватимуть Україну в реальному часі: РФ розгортає супутники для точного наведення дронів та ракет
icon 8,9 т.
Атакуватимуть Україну в реальному часі: РФ розгортає супутники для точного наведення дронів та ракет
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 8,0 т.
Росія атакувала Україну балістичною ракетою і 180 БпЛА, сили ППО збили понад 150 цілей: є наслідки в областях
icon 8,0 т.
Росія атакувала Україну балістичною ракетою і 180 БпЛА, сили ППО збили понад 150 цілей: є наслідки в областях

Росіяни застосували ФАБ-250

У Донецькій обласній прокуратурі уточнили, що ворог атакував Слов’янськ двома ФАБ-250 з УМПК. Дві бомби путінські терористи скинули на житлову забудову 17 жовтня близько 03:40 ранку. Влучання сталися по багатоквартирних будинках.

У п’яти чоловіків віком від 39 до 81 року та п’яти жінок віком від 48 до 85 років діагностовано мінно-вибухові травми, струс головного мозку, осколкові поранення, забої та рвані рани, садна та контузії. Їм надається медична допомога.

Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальній справі за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

У Слов'янську окупанти за добу вбили шістьох мирних жителів: під завалами ще є люди

У Слов’янську зруйновано багатоповерхівки. Джерело: deepstatemap

У Слов'янську окупанти за добу вбили шістьох мирних жителів: під завалами ще є люди

Наслідки терору. Джерело: Слов'янська міська адміністрація

У Слов'янську окупанти за добу вбили шістьох мирних жителів: під завалами ще є люди

Ворог атакував багатоповерхівки. Джерело: Слов'янська міська адміністрація

У Слов'янську окупанти за добу вбили шістьох мирних жителів: під завалами ще є люди

Окупанти зруйнували квартири. Джерело: Слов’янська міська адміністрація

У Слов'янську окупанти за добу вбили шістьох мирних жителів: під завалами ще є люди

Окупанти застосували авіабомби. Джерело: Слов'янська міська адміністрація

Нагадаємо, 18 жовтня російська терористична армія завдала удару по місту Ізюм у Харківській області. Мішенню ворога стали житлові будинки. В результаті обстрілу постраждали троє мирних жителів.

Як повідомляв OBOZ.UA, ввечері 17 жовтня в Полтаві пролунали гучні вибухи. У цей час у місті було оголошено повітряну тривогу. В результаті удару російських загарбників по Полтаві загинула одна людина. Ще четверо – отримали поранення.

Схожі теми
Війна в УкраїніРосійські обстрілиСлов'янськФАБДонецька область
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись