У місті Слов’янськ Донецької області бійці ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського терористичного удару. Обстріл стався ще 22 листопада.

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Жертвами путінської армії стали 10 людей, серед них дитина. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Наслідки теракту

Російські окупанти завдали удару по п’ятиповерховому житловому будинку, внаслідок чого будівлю було зруйновано, а під завалами опинилися люди. За кілька днів аварійно-рятувальних робіт з-під завалів п’ятиповерхівки дістали тіла 10 загиблих.

Тіло останньої загиблої людини рятувальники деблокували 28 листопада. Пошуково-рятувальна операція тривала шість днів.

Роботи ускладнювалися постійною загрозою повторних обстрілів і високою активністю ворожих безпілотників, через що неодноразово доводилося призупиняти розбирання конструкцій і переходити в укриття.

Загалом рятувальники розібрали 402,5 тонни будівельних конструкцій, а також ліквідували пожежу у квартирі на четвертому поверсі на площі 15 кв. метрів.

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У Донецькій обласній прокуратурі уточнили, що 22 листопада 2026 року окупанти скинули авіабомбу ФАБ-500 з УМПК на Слов’янськ. Авіабомба влучила в один із під’їздів багатоквартирного житлового будинку. Загалом було пошкоджено 9 багатоквартирних будинків.

За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

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