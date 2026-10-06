У Сухопутних військах створили Дронові сили: хто їх очолив і які завдання головні

У Сухопутних військах ЗСУ презентували Дронові сили, які мають об’єднати безпілотні спроможності різних підрозділів в інтегровану систему. Їх очолює начальник управління безпілотних систем командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Андрій Остапенко.

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Про це повідомляє Telegram-канал Сухопутних військ ЗС України.

Безпілотні системи вже забезпечують до 80% уражень живої сили противника та близько 70% усієї розвідки.

Дронові сили не є окремим видом або родом військ. За задумом командування, це інтегрована система, яка об’єднує підрозділи безпілотних систем, операторів, розвідку, планування місій та інші складові, необхідні для застосування дронів на полі бою.

Остапенко наголосив, що за кожним ураженням цілі стоїть не лише оператор безпілотника, а ціла команда.

"Наші Дронові сили – це не окремий новосформований рід військ, а в нас у Сухопутних військах така глибоко інтегрована система, яка включає не просто один окремий засіб БЛА або РК, а безліч підрозділів, безліч засобів", – пояснив начальник управління безпілотних систем.

Для ураження конкретної цілі необхідно підготувати пілота, спланувати місію та забезпечити військового необхідними засобами.

"За кожною місією стоїть ціла команда людей. Тому ми вважаємо, що саме от Дронові сили ми створювали під те, щоб це була інтегрована система всіх складових в єдине ціле", – сказав Остапенко.

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Безпілотні підрозділи є у всіх загальновійськових структурах Сухопутних військ. Зокрема, вони працюють у складі артилерійських, розвідувальних та підрозділів підтримки.

"Тобто у нас скрізь інтегровані безпілотні системи", – зазначив Остапенко.

Під час презентації зазначили, що безпілотники сьогодні виконують значну частину бойових завдань Сухопутних військ.

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За наведеними військовими даними, на дрони припадає до 80% уражень живої сили противника та 70% усієї розвідки. Крім того, безпілотні системи забезпечують до 90% логістики переднього краю та близько половини евакуацій поранених з-під вогню.

Таким чином, застосування безпілотників уже не обмежується розвідкою або ураженням окремих цілей. Їх використовують також для логістичних місій, підтримки підрозділів та евакуації.

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У Сухопутних військах зазначили, що Дронові сили беруть участь як в оборонних, так і в наступальних операціях.

Під час презентації розповіли, що розвиток Дронових сил розпочався з використання піхотою цивільних дронів для тактичної розвідки та кустарних скидів.

Згодом цей досвід перетворився на системну спроможність Сухопутних військ – від перших тактичних застосувань до надточних далекобійних ударів класу middle strike вглиб оборони противника.

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"Сьогодні дрони на передовій виконують левову частку всієї бойової роботи. Цифри говорять самі за себе: до 80% уражень живої сили противника та 70% усієї розвідки – це робота дронів", – зазначили під час презентації.

Також військові наголосили на ролі безпілотників у забезпеченні логістики та евакуації.

"Дрони перестали бути експериментом. Вони стали основою бойової могутності Сухопутних військ", – зазначили представники Дронових сил.

Серед основних напрямів роботи – розвиток і масштабування підрозділів безпілотних систем, підготовка операторів та екіпажів, інтеграція дронів у систему управління і бойового застосування.

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Також Дронові сили займатимуться впровадженням технологічних рішень, масштабуванням ефективного бойового досвіду та розвитком взаємодії між безпілотними, розвідувальними й вогневими засобами.

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