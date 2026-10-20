"У цю гру можна грати удвох": Селезньов назвав болючі точки Росії

Військовий експерт Владислав Селезньов назвав ключові вразливості російської економіки, удари по яких можуть послабити здатність Кремля вести війну проти України. За його словами, пріоритетними цілями мають бути нафтопереробна та нафтогазотранспортна галузі, які забезпечують наповнення російського бюджету.

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Експерт також вважає доцільними дзеркальні удари по російських дата-центрах та енергетичній інфраструктурі. Про це він розповів в інтерв’ю OBOZ.UA

Які об'єкти Росії є її болючими точками

Відповідаючи на запитання про те, які цілі можуть послабити російську військову машину, Селезньов наголосив, що ключовим чинником, який дозволяє Володимиру Путіну продовжувати бойові дії, залишаються ресурси.

За словами експерта, українській армії варто зосереджуватися на руйнуванні галузей російської економіки, від яких залежить наповнення державного бюджету. Насамперед ідеться про нафтогазопереробку та транспортування нафти й газу.

"А це нафтогазопереробка, нафтогазотранспортування, тобто НПЗ, приморські станції, звідки здійснюється відпуск матеріалів, нафти, нафтопродуктів, газопродуктів тощо", – пояснив Селезньов.

Він переконаний, що об'єкти, які забезпечують надходження коштів до російської економіки, потрібно максимально виводити з ладу. На думку експерта, українська стратегія далекобійних ударів уже демонструє ефективність, тому її варто продовжувати.

"Усе те, що наповнює російську економіку, має бути максимально знищено або, принаймні, на якийсь час виведено з ладу. Тому концепція диплайків української армії є досить успішною. Я вважаю, що її слід продовжувати", – заявив він.

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Селезньов підтримав дзеркальні удари по Росії

Окремо військовий експерт висловився щодо ударів по російських дата-центрах та енергетичній інфраструктурі. Він вважає такий підхід раціональним і наголошує, що Україна може відповідати Росії аналогічними діями.

"Дзеркальні удари щодо знищення ворожих дата-центрів та ворожої енергетики – це також досить раціональний підхід. У цю гру можна грати удвох", – сказав Селезньов.

Водночас він знову підкреслив, що головним чинником залишається виснаження ресурсів, які дають Росії змогу продовжувати агресивну війну.

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Чому Україні потрібні і засоби ППО, і далекобійні ракети

Експерт також прокоментував питання про те, як Україні поєднувати далекобійні удари по російських об'єктах із захистом власної інфраструктури напередодні та під час опалювального сезону.

На його думку, це два різні напрямки, кожен із яких потребує відповідних засобів. Для посилення протиповітряної оборони Україні необхідні протиракетні системи, здатні ефективно протидіяти російській балістиці. Водночас для результативніших ударів на великій відстані потрібна більша кількість безпілотників і ракет.

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"Це різні напрямки, тому що для посилення наших можливостей у системі протиповітряної оборони нам потрібні протиракетні засоби, які ефективно протистоять російській балістиці. Щоб наші діпстрайки були ефективнішими, нам потрібна більша кількість дронів і ракет", – пояснив Селезньов.

Чому самих повітряних ударів недостатньо

Водночас експерт зауважив, що повітряні атаки самі по собі не гарантують перемоги у війні. Як приклад він навів події минулого століття, коли масштабні бомбардування Лондона німецькою авіацією та німецьких міст авіацією країн-союзників не призвели до капітуляції відповідних держав.

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"Але треба визнати, що війни ніколи не вигравалися повітряними ударами. Причому навіть не в контексті російсько-українського протистояння. Чотири з половиною роки супротивник завдає ударів величезною кількістю дронів і ракет", – зазначив він.

На думку Селезньова, повний контроль над територією передбачає присутність наземних сил, які можуть увійти на неї та закріпитися.

"Тому вважаю, що лише присутність піхотинця, який увійшов і закріпився на цих територіях, може свідчити про тотальний контроль над цією територією", – наголосив експерт.

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Виснаження російської армії може вплинути на ситуацію на фронті

Селезньов вважає, що далекобійні удари можуть ускладнити Росії ведення війни, однак самі по собі не змінять кардинально намірів Кремля продовжувати агресію.

"Тому певною мірою це ускладнить життя Російської Федерації, але кардинально не вплине на бажання Путіна вести агресивну війну. Єдиний фактор, який може сприяти стабілізації ситуації на полі бою, – це фактор, нехай і поступового, але все ж виснаження військового потенціалу російської армії", – пояснив він.

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На уточнювальне запитання, чи йдеться саме про далекобійні удари, експерт відповів ствердно, водночас застерігши від очікувань, що вони самі розв'яжуть усі проблеми на фронті.

"Так, дипстрайки. Інших варіантів, на жаль, немає. І навіть ця історія не є панацеєю, яка кардинально вирішить проблему на полі бою", – підсумував Селезньов.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 18 жовтня Санкт-Петербург опинився під масованою дроновою атакою. У місті лунали вибухи, активно працювала російська ППО.