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У Тверській області атаковано завод, який виробляє паливо для ракет Х-55 та Х-101. Фото і відео

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read2 хв
icon 17,0 т.
У Тверській області атаковано завод, який виробляє паливо для ракет Х-55 та Х-101. Фото і відео
У Тверській області атаковано завод, який виробляє паливо для ракет Х-55 та Х-101. Фото і відео

Вночі 9 жовтня в Росії знову лунали вибухи. Під атакою Сил оборони України вкотре опинився Редкінський дослідний завод, розташований у Тверській області.

Підприємство задіяне у виробництві палива для крилатих ракет Х-55 і Х-101, а також присадок для дизельного палива та авіагасу. Про атаку розповіли в Telegram-каналі Exilenova+.

Що відомо про атаку

Цієї ночі вибухи лунали у селищі міського типу Редкіне, розташованому на південний схід від Твері.

Під ударом опинився Редкінський дослідний завод.

У Тверській області атаковано завод, який виробляє паливо для ракет Х-55 та Х-101. Фото і відео

Під атакою дронів опинився хімічний завод у Редкіне Тверської області

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"Підприємство виробляє компоненти палива "Децилін-М" для крилатих ракет Х-55 і Х-101, а також присадки до дизельного палива та авіаційного гасу. Завод є частиною виробничого ланцюга ВПК РФ, забезпечуючи ракетну та авіаційну промисловість спеціальною хімічною продукцією", – пояснили вибір цілі в Exilenova+.

Підприємство перебуває під санкціями США та Великої Британії.

У каналі також показали відео, зняті очевидцями, на яких видно спалахи від влучень і чути як звуки двигунів БПЛА, так і спроби російської ППО їх збити – причому, як каже на одному з відео його автор, "збивати" дрони росіяни продовжували навіть після того, як вони падали  на завод.

На момент зйомки цих відео ознак пожежі чи якихось інших наслідків ударів ще не було.

Цей завод атакували не вперше. Минулого разу по ньому  прилетіло в лютому 2026 року.

Тоді візит українських дронів завершився для заводу потужною пожежею.

У Тверській області атаковано завод, який виробляє паливо для ракет Х-55 та Х-101. Фото і відео

Пожежа після удару по Редкінському заводу в лютому цього року

Як повідомляв OBOZ.UA, українські дрони атакували найбільший нафтопереробний завод у Росії. Йдеться про нафтопереробне підприємство  в Омську. Після вибухів там спалахнула пожежа.

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