У Тверській області атаковано завод, який виробляє паливо для ракет Х-55 та Х-101. Фото і відео

Вночі 9 жовтня в Росії знову лунали вибухи. Під атакою Сил оборони України вкотре опинився Редкінський дослідний завод, розташований у Тверській області.

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Підприємство задіяне у виробництві палива для крилатих ракет Х-55 і Х-101, а також присадок для дизельного палива та авіагасу. Про атаку розповіли в Telegram-каналі Exilenova+.

Що відомо про атаку

Цієї ночі вибухи лунали у селищі міського типу Редкіне, розташованому на південний схід від Твері.

Під ударом опинився Редкінський дослідний завод.

"Підприємство виробляє компоненти палива "Децилін-М" для крилатих ракет Х-55 і Х-101, а також присадки до дизельного палива та авіаційного гасу. Завод є частиною виробничого ланцюга ВПК РФ, забезпечуючи ракетну та авіаційну промисловість спеціальною хімічною продукцією", – пояснили вибір цілі в Exilenova+.

Підприємство перебуває під санкціями США та Великої Британії.

У каналі також показали відео, зняті очевидцями, на яких видно спалахи від влучень і чути як звуки двигунів БПЛА, так і спроби російської ППО їх збити – причому, як каже на одному з відео його автор, "збивати" дрони росіяни продовжували навіть після того, як вони падали на завод.

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На момент зйомки цих відео ознак пожежі чи якихось інших наслідків ударів ще не було.

Цей завод атакували не вперше. Минулого разу по ньому прилетіло в лютому 2026 року.

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Тоді візит українських дронів завершився для заводу потужною пожежею.

Як повідомляв OBOZ.UA, українські дрони атакували найбільший нафтопереробний завод у Росії. Йдеться про нафтопереробне підприємство в Омську. Після вибухів там спалахнула пожежа.