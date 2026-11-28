У суботу, ввечері 28 листопада, в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Під удар могли потрапити склади з пальним, на території міста ймовірно працювали українські безпілотники.

Відео дня

Про пожежу в Донецьку повідомив Telegram-канал Exilenova+. Інформацію про вибухи та атаку на Бєлгород надав Сергій Стерненко.

Ціллю атаки стали об’єкти зберігання пального на тимчасово окупованій території Донецької області. Наразі в тимчасово окупованому місті підіймається густий шлейф чорного диму, що свідчить про сильне загоряння.

Окрім Донецька, повідомляється про атаку безпілотників на російський Бєлгород.

РЕКЛАМА

Також нещодавно в окупованому Донецьку український ударний БпЛА уразив залізничний рухомий склад російських окупантів. Перед ударом безпілотник пролетів над "Донбас Ареною" та попрямував до району вокзалу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в окупованому Донецьку пролунала серія вибухів. Під ударом опинився оператор мобільного зв’язку "Фенікс", який використовує обладнання, незаконно привласнене у "Київстару" після окупації міста.

Головні історії дня