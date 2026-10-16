У вересні в Україні загинула рекордна кількість цивільних: моторошна статистика ООН

Від початку повномасштабного вторгнення російських загарбників вересень 2026 року став найсмертоноснішим для цивільних громадян України. Зокрема, у вересні в країні загинули щонайменше 328 цивільних, ще 2 105 зазнали поранень – це на 85% більше, ніж у вересні 2025 року, коли загинули 249 людей, а 1 068 були поранені.

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Про це йдеться в звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Ба більше, згідно з наявними даними, поточний жовтень вже має тенденцію перевершити статистику вересня.

Фактична кількість значно вище

"Перші два тижні жовтня були одними з найсмертоносніших для цивільних осіб за останні роки. Усього за кілька днів атаки російських військових призвели до інцидентів із великою кількістю жертв у Харкові, Запоріжжі, Краматорську та Києві", – сказала голова Місії Даніель Белль.

Цивільні гинули або зазнавали поранень у 22 областях і Києві. Причому найбільше постраждалих зафіксували саме у столиці, а також прифронтових Херсоні, Харкові, Сумах і Запоріжжі. У Києві цивільні потерпали від атак протягом 22 із 30 днів вересня – частіше, ніж у будь-яких інших місяцях від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

В статистику за вересень включено також 18 загиблих і 44 поранених цивільних осіб на окупованій російськими загарбниками українській землі. Причому фактична кількість таких осіб "є значно вищою" через відсутність доступу до цих територій, визнають в ООН.

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Удари по енергетиці країни

Нагадаємо, що у ніч на 7 жовтня російські загарбники атакували кілька областей України крилатими ракетами й безпілотниками – через ці удари у Прилуках загинули 22 цивільні, ще 45 були поранені. Місія ООН задокументувала цю та інші атаки з великою кількістю загиблих цивільних – у Краматорську 8 жовтня, Запоріжжі 10 жовтня та Луцьку 14 жовтня.

Зростання кількості жертв у жовтні відбувається на тлі відновлення систематичних російських атак на енергетичну інфраструктуру України, зауважили в Місії. Фахівці ООН попередили, що повторні удари по енергетичній інфраструктурі лише посилять страждання цивільних.

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"Систематичні атаки на енергетичну та теплову інфраструктуру з наближенням зими неминуче завдадуть значних страждань цивільному населенню", – наголосила Даніель Белль.

Моторошна статистика

Загалом у січні-вересні 2026 року в Україні загинули 2 570 цивільних, ще 15 211 зазнали поранень. Це на 59% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, і більш ніж удвічі перевищує показники позаминулого року.

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Основною причиною загибелі та поранень цивільних у вересні залишалися далекобійні ракети й безпілотники. На них припали 53% усіх жертв (165 загиблих і 1 119 поранених). Другою за кількістю жертв причиною стали удари безпілотників малої дальності – 23% від загальної кількості (87 загиблих і 475 поранених).

Як повідомляв OBOZ.UA, за вісім місяців 2026 року через російську агресію загинули або зазнали поранень понад 15 тисяч цивільних українців. У середньому за один тиждень Росія вбивала та калічила близько 400 мирних жителів України, що на 55% більше, аніж роком раніше. Саме тому Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк називає розв'язану РФ війну проти України "катастрофою", наслідки якої відчує увесь регіон.