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У ворога мінус "Бук" і "Акація": в ЗСУ показали роботу підрозділів Сил безпілотних систем на Луганщині. Відео

Іван Черленський
Іван Черленський
Time to read1 хв
icon 923
У ворога мінус "Бук" і "Акація": в ЗСУ показали роботу підрозділів Сил безпілотних систем на Луганщині. Відео
Російський "Бук-М3" став ціллю українських операторів на Луганщині
Джерело: Колаж OBOZ.UA

На Луганщині оператори Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та уразили ЗРК "Бук-М3", радіолокаційну станцію, самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація" та бойову броньовану машину російських окупантів. Щодня вони виконують бойові завдання, застосовуючи сучасні технології для розвідки та вогневого ураження противника.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Telegram. У відомстві опублікували відео роботи підрозділів Сил безпілотних систем.

У Генштабі додали: "Далі буде".

У ворога мінус ''Бук'' і ''Акація'': в ЗСУ показали роботу підрозділів Сил безпілотних систем на Луганщині. Відео

Українські оператори уразили російський ЗРК "Бук-М3" на Луганщині.

Джерело: Скриншот

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 30 вересня та в ніч на 1 жовтня українські військові уразили низку важливих військових об'єктів РФ. Серед них – об'єкт для зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА поблизу Донецька, пункт управління безпілотниками біля Покровська та район зосередження озброєння й техніки поблизу Тимошівки на Запоріжжі.

Як писав OBOZ.UA, 27 вересня та в ніч на 28 вересня Сили оборони уразили низку військових об'єктів російської армії. Зокрема, "Панцирь-С2" у Брянській області РФ, пункти управління та підрозділи БпЛА у Запорізькій області, місце зберігання й запуску ударних дронів у Донецьку, а також ремонтний підрозділ і кілька складів на Донеччині.

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