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У Запоріжжі попрощалися з очільницею ЦНАПу, яку вбила Росія у Комишувасі. Відео

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read2 хв
210
У Запоріжжі попрощалися з очільницею ЦНАПу, яку вбила Росія у Комишувасі. Відео
5 листопада попрощалися з Ольгою Тверденко, яку вбила Росія. Джерело: Суспільне Запоріжжя; Національна поліція України / колаж OBOZ.UA

5 листопада в Запоріжжі провели в останню путь начальницю відділу ЦНАП Комишуваської селищної ради Ольгу Тверденко. Її разом з іншими 42 людьми вбила Росія авіаударом по підземній школі в Комишувасі 2 листопада.

Про це повідомило Радіо Свобода та опублікувало відео прощання. Попри постійну загрозу обстрілів, Ольга їздила до громади допомагати місцевим.

З Ольгою Тверденко попрощалися 5 листопада

Ольга Тверденко загинула 2 листопада під час масованого удару військ РФ по Комишувасі.

Зазначається, що попри постійну загрозу обстрілів, Ольга їздила до громади та допомагати місцевим. У день атаки там видавали гуманітарну допомогу.

Ольгу колеги згадують як про відповідальну і чуйну людину, яка кожному намагалась допомогти.

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"Дуже відповідальна людина, яка піклувалась про кожного, знала, у кого які потреби. Вона завжди відгукувалась, завжди готова була допомагати, це дуже велика втрата", – згадує загиблу працівниця гуманітарного сектору в Запоріжжі Альона. 

Що відомо про загиблу Ольгу Тверденко

Ольга Тверденко була керівницею місцевого відділу Центру надання адміністративних послуг, очолила його з моменту відкриття у 2019 році. Знайомі пригадують, жінка жила тим, що робила.

"Ольга була Людиною з великої літери. Надзвичайно щира, чуйна, добра, відкрита. Вона не просто працювала у ЦНАП – вона жила своєю справою, була віддана їй усім серцем. Її по-справжньому хвилювала доля громади, а особливо тих мешканців, які, попри постійну небезпеку, продовжували залишатися у Комишувасі. За кожного переживала, кожному хотіла допомогти", – написали у Єдиній мережі ЦНАП області.

Відомо, що Ольга Тверденко народилася у сім'ї ветеринарів. Сама вона здобула юридичну освіту.

Незважаючи на погіршення безпекової ситуації в Кушугумській громаді, жінка не залишила свою роботу та продовжувала надавати послуги місцевим жителям, а щопонеділка – видавала гуманітарну допомогу.

Що передувало

Нагадаємо, 2 листопада російські війська завдали авіаудару по підземній школі в селищі Комишуваха Запорізької області. У момент влучання в будівлі перебували цивільні, які прийшли туди по гуманітарну допомогу. Унаслідок удару школа була зруйнована, а люди опинилися під уламками будівлі.

Наразі в селищі Комишуваха тривають аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару. Станом на четверту добу операції з-під завалів вдалося деблокувати тіла 43 загиблих, водночас під уламками ще можуть перебувати 33 людини. Правоохоронці продовжують пошукові заходи та ідентифікацію загиблих, особи яких поки не вдалося встановити.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що в мережі оприлюднили відео останніх хвилин перед російським ударом по школі в Комишувасі Запорізької області. На кадрах із нагрудної камери видно, як після попередження про загрозу обстрілу цивільні прямують до укриття, а невдовзі лунає потужний вибух. Запис обривається одразу після нього.

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