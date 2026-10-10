У Запоріжжі внаслідок ворожого удару стався обвал у під’їзді багатоповерхівки: є постраждалі, під завалами можуть бути люди. Фото і відео
Уранці в суботу, 10 жовтня, Росія вдарила по Запоріжжю. Унаслідок прямого влучання зруйновано під'їзд у п'ятиповерховому житловому будинку, під завалами можуть бути люди.
Вже відомо про постраждалих. Подробиці повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.
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