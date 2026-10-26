У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки пошкоджено будинок, горіли авто: постраждали четверо людей. Фото і відео

Уночі 26 жовтня російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено житлові будинки, легові автівки та автобуси, а також готель.

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Постраждали щонайменше четверо людей. Про наслідки нічного терору військ РФ в облцентрі розповіли у Запорізькій обласній військовій адміністрації та у ДСНС України.

Що відомо про ворожий удар по Запоріжжю

Про те, що Запоріжжя знову опинилося під ворожими ударами, стало відомо близько 4 години ночі.

"Ворог завдав ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, автомобілі та комерційна будівля. На місці одного з влучань виникла пожежа. Попередньо, одна людина поранена", – писав тоді керівник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Він також показав перші фото з місць прильотів.

Вже до 04:50 кількість поранених зросла до двох людей: постраждали 30-річна жінка та 61-річний чоловік.

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До 06:56 стало відомо, що постраждали ще й 22-річна жінка та 40-річний чоловік. Загалом на ту годину повідомляли про чотирьох поранених.

Більше конкретики щодо завданих ворогом руйнувань та збитків розкрили у ДСНС.

Там розповіли, що внаслідок російських ударів було пошкоджено скління готелю та двох автобусів.

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Горіли три легкові автівки та суха трава.

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"Також пошкоджено приватний житловий будинок і 4 господарські споруди. Рятувальники обстежили території для виявлення постраждалих. На місцях працювали екстрені служби міста. Наразі комунальники проводять відновлювальні роботи", – поділилися у ДСНС о 07:37 наявною на той час інформацією.

Як повідомляв OBOZ.UA, вранці 25 жовтня росіяни вдарили по "Епіцентру" у Полтаві. Спалахнула пожежа. Постраждала 52-річна жінка.

Упродовж тієї ж доби окупанти також вдарили по об'єктах мережі у Харкові, Запоріжжі та Вінниці.

Тим часом у Повітряних силах вранці 26 жовтня відзвітували про збиття 3 із 4 ворожих ракет та 112 зі 140 дронів, якими росіяни атакували українські міста і громади впродовж ночі.