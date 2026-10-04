У Запорізькій області через удари FPV-дронів загинули двоє людей, ще двоє травмовані. Фото

Росія щоденно атакує цивільне населення України. У неділю, 4 жовтня, ворог вдарив по Запорізькій області безпілотниками.

Відео дня

Через удари FPV-дронів загинули двоє людей, ще двоє травмовані. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Запорізької обласної державної адміністрації Михайло Семікін.

"Російські FPV-дрони вбили двох людей і поранили ще двох у Запорізькому районі. У Кушугумі дрон атакував територію садового товариства. Загинув 79-річний чоловік, поранена 77-річна жінка. Пошкоджено дачний будинок", – розповів чиновник.

Ще один удар стався у Новостепнянському. Російський FPV-дрон атакував вантажівку КамАЗ, яка рухалася вулицею. Водій загинув, ще один чоловік дістав поранення.

"Автомобіль знищено, загорілася суха рослинність. Пожежу локалізували рятувальники. За дві години російські дрони забрали два життя та скалічили ще два. Це терор, який Росія щодня чинить проти мешканців Запорізького району. Щирі співчуття рідним загиблих. Пораненим – якнайшвидшого одужання", – резюмував Михайло Семікін.

РЕКЛАМА

Нагадаємо також, що у неділю, 4 жовтня, ворог понад 70 разів бив по Дніпропетровщині. Одна людина загинула, у області є поранені.

Цього ж дня російське Міноборони заявило про намір посилити удари по Києву та інших регіонах України. У відомстві стверджують, що це буде відповіддю на заяви президента України Володимира Зеленського щодо ударів по російській нафтовій інфраструктурі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 4 жовтня Росія знову завдала удару по Північному мосту у Києві. Пошкоджено дорожнє покриття.