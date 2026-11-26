Оператори безпілотників 110-ї окремої механізованої бригади виявляють і знищують російські дрони-"ждуни", які чатують на українських логістичних маршрутах. Завдяки цьому вдається убезпечити шляхи, якими забезпечують підрозділи Сил оборони.

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Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ у своєму Telegram-каналі. Автори допису також оприлюднили відео роботи дронарів 110-ї ОМБр.

У військовому відомстві наголосили, що кожна виявлена та знищена засідка означає безперешкодне постачання для українських підрозділів і врятовані життя.

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Нагадаємо, у ніч на 26 листопада Сили оборони України уразили нафтову станцію "Субханкулово" в Башкортостані та військовий аеродром "Мариновка" у Волгоградській області РФ. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження обох об'єктів. На нафтовій станції пошкоджено резервуар і спалахнула пожежа, тоді як наслідки атаки на аеродром ще уточнюються.

Крім того, 23 листопада 2026 року українські військові завдали удару з реактивної системи залпового вогню HIMARS по пункту тимчасової дислокації російського підрозділу в населеному пункті Снагость Курської області. За даними Telegram-каналу "Досьє шпигуна", внаслідок атаки загинули 11 російських військовослужбовців, ще восьмеро дістали поранення.

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