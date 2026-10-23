Без офіційного підтвердження Генштабу стало відомо про те, що добрі птахи долетіли до Пермі і там у населеному пункті Березняки атакували хімічний комбінат "Азот", що входить до складу концерну "Уралхім". За свідченням очевидців, наліт відбувся близько шостої години ранку, і після звуків прольоту дронів на території комбінату пролунало кілька потужних вибухів, після чого там почалася пожежа та викид якихось газів. Місцевий гауляйтер обмежився лише повідомленням про те, що йде відбиття повітряної атаки, і, напевно, просто задумався над тим, скільки дронів вдалося збити, адже це – важлива частина заяви, після якої вже спокійно можна говорити про те, що уламки впали десь у промзоні.

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Загалом це логічно, бо це нафтозавод у Капотні посеред москви горить так, що цього не приховаєш, а в далеких Березняках може взагалі все вигоріти, і про це майже ніхто нічого не дізнається. Схема про все збите і падіння уламків у цьому випадку напрошується сама собою. Ну, а ми просто зазначимо, що завод виробляє сировину, яку відправляють на спеціалізовані підприємства, де з неї виробляють різного роду вибухівку, порохи та паливо для ракет. Власне, такі заводи якраз і будують для цих цілей, а цивільна продукція – вторинна, і її можна вважати прикриттям основного виду діяльності комбінату. Зокрема, ця продукція йде на Пермський пороховий завод, розташований зовсім поруч.

Крім того, добрі птахи відвідали ще один дуже цікавий дата-центр лаптів. Ідеться про дата-центр фіскальної служби лаптів, і як повідомляється, саме там зберігаються як дані самої податкової, так і різноманітних державних реєстрів. Наразі достовірно невідомо про те, яких саме пошкоджень і, відповідно – збитків завдано ураженим активам, але, судячи з усього, ворог отримав удар туди, де цього чекав найменше. Ну, а супутній ефект полягає в тому, що ворогові зараз демонструється поінформованість про критично важливі для нього активи, які перебувають у зоні досяжності наших засобів ураження.

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Плюс до того, сьогодні набула розвитку вчорашня тема про те, що лапті готуються припинити комерційні авіаперевезення як мінімум з московського авіавузла, а можливо, і у всій європейській частині курника. Причому розвиток цього сюжету стався з несподіваного місця і вже з практичної площини. Виглядає це так:

"Аеропорт Внуково шукає підрядника для відновлення після можливого ракетного удару… загроза ракетного удару по Внуково та інших аеропортах – "дуже вагома причина заборонити пасажирське авіасполучення в росії до кінця сво".

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Простіше кажучи, там вже немає сумнівів, що якщо не сьогодні, то завтра почне прилітати по інфраструктурі столичних аеропортів, і місцева влада робить наступний крок, визначаючи компанії, які можна буде задіяти для ліквідації наслідків таких ударів. Ну, а чоботи коментують це просто і однозначно: поки йде війна, з цими польотами треба прощатися і переходити на залізничний, а можливо – і на гужовий транспорт, бо ніхто не знає, що завтра буде з бензином і дизелем. І між іншим, щодо цін на пальне їхня преса пише цікаві речі:

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"Уряд вивчає можливість додаткового підвищення цін на бензин та дизель на 2,1 рубля за літр, щоб компенсувати нафтовим компаніям витрати на імпорт палива. Ініціатором виступило Міненерго, яке звернулося до прем’єр-міністра Михайла Мішустіна… У відомстві зазначили, що продаж закупленого за кордоном палива за поточними цінами на АЗС вертикально інтегрованих нафтових компаній завдає збитків у 13–18 рублів на літр навіть з урахуванням державної компенсації".

У цьому повідомленні цікаві не абсолютні цифри цін, а необхідність підвищення цін через імпорт палива. А, між іншим, ще зовсім недавно лисий маразматик розповідав про те, що 90% НПЗ вже відновлено, а решту 19% буде відновлено найближчими днями. І ось ці дні вже минули, а вони розробляють заходи щодо компенсації ціни імпортного палива. З огляду на це, виникає лише одне, суто технічне запитання: прутін щось, окрім брехні, ще говорить чи вже покінчив із цією ганебною практикою?

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