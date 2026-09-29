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Удар по Президії НАН – це більше, ніж терор: Росія полює за українським інтелектом
Армія російської федерації нанесла цілеспрямований цинічний удар по Президії Національна академія наук України.
Загинули люди, є зниклі безвісти, поранені.
Мабуть, варто вкотре наголосити, що росія системно порушує норми Міжнародного гуманітарного права, адже бʼє не просто по цивільній установі, в якій взагалі немає військових (в цьому може переконатися кожен дурачок, що за гроші через телеграм наводить росіян на все, до чого дотягнеться фотоапарат).
А й спеціально спрямовує реактивний шахед в розпал робочого дня, щоб вбити якомога більшу кількість людей.
Мені боляче було дивитися на палаючу будівлю, в якій я провів купу часу за науковими дискусіями з колегами.
Боляче було дивитися на колег, які стояли зовні на підвіконнях в спробі врятуватися від полумʼя.
Боляче було дізнатися про загиблих і поранених.
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У цієї жахливої трагедії є кілька вимірів.
1. Я певен, що удар нанесено не просто так.
росія нині в повній мірі спираючись на власну науку і науковців, розвиваючи свої засоби нападу, повністю усвідомлює технологічність нинішньої війни.
І небезпеку для неї – для росії – нашого інтелекту.
Будь-кому вже ясно, що проста компіляція китайських комплектуючих не дозволяє досягати переваги на полі бою.
Тільки знання і технології здатні дати якісну перевагу, наносити максимальне ураження або ж, навпаки, зберігати життя.
Вибачте, але всі виробники вже стикнулися з тим, що вироби з гаражів вже не працюють.
Треба розуми, довідники і формули.
Схоже, росіяни цю небезпеку усвідомили і вирішили запровадити новий вимір терміну "наука внє політікі".
2. Це, власне, другий пункт.
Наука внє політікі.
Так нас запевняли росіянські вчені, які скиглять від санкцій і вимагають їх скасування.
Сьогодні росія довела, що не буває науки поза політикою.
Російські вчені щодня розвивають методи і технології, що дозволяють якомога краще вбивати українців.
В тч своїх українських колег.
Знищено вже не один науковий інститут.
Удар по Президії НАН України – це вже просто сигнал "вбиваємо всіх, бо можемо".
Санкції проти російської науки мають бути посилені і поглиблені.
Мирний атом є, а мирної російської науки – немає.
3. Чи усвідомлює важливість нашої науки Україна так, як це робить росія?
Тут варто було б згадати зацікавленість темою науки як усього українського суспільства, так і депутатів (боже, яка ж вона неадекватна), обраних ним.
Що там, не пригадаєте?
Бо питання – де наші турбореактивні перехоплювачі? – полягає не в тому, чи вони є.
Бо вони є.
А в тому, де наші технології для них.
Зокрема, турбореактивні двигуни, підшипники, що витримують 100 тисяч обертів на хвилину, спеціальні сплави та решта компонентів.
Бо саме це визначає масованість виробництва будь-якої, навіть найкращої, зброї.
Я колись вже писав і напишу знову.
Пересічний громадянин до 2014 року зневажав Армію і не вбачав її потрібності.
Потім різко пошептало.
Зараз, в 2026-му, десь в мізках має ворухнутися нейронний звʼязок між "турбореактивний двигун-масовані перехоплювачі-ППО".
Виявляється, що люди, які роками кричали, про важливість власних технологій, бо не все вийде купити чи отримати, не були навіженими.
Але ж хто чув?
А так-то наука дійсно непотрібна (сарказм). Як не потрібна математика і діти на інженерних факультетах (сарказм). Географами і менеджерами відібʼємося (знову сарказм).
Купимо/попросимо ракети у Заходу (дуже сумний сарказм).
Останнє, суто субʼєктивне.
росія ніяких військових цілей оцими вибірковими бомбардуваннями не досягає.
(Як і Німеччина не досягала бомбардуваннями Лондона своїми ракетами).
Це чистий терор та, звісно, економічний зашморг зі сподіванням, що ми посипемось зсередини.
І тут питання лиш два:
1. Що там по міжнародних санкціях?
2. Що там по здатності суспільства перебудувати своє життя з врахуванням нинішніх реалій (я про це не перший раз пишу)?
Маю надію, що хоч один плюс ці обстріли Києва та й мають: ще якась кількість чоловіків і жінок доєднаються до Сил оборони, в повній мірі усвідомлюючи, що просто відсидітись не вийде.
Це війна на винищення.
Росіянам плювати, яка у вас чєлюсть, кіста, статус людини, жага до вищої освіти в 40+ рочків, позашлюбні діти та немічні на утриманні.
Прокидайтесь.
Легше не буде.
Але ворогу можна зробити тяжче.
Щирі співчуття рідним і близьким загиблих.
Одужання пораненим.
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Джерело:Фейсбук Антона Сененка
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