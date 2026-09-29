Армія російської федерації нанесла цілеспрямований цинічний удар по Президії Національна академія наук України Загинули люди, є зниклі безвісти, поранені.

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Мабуть, варто вкотре наголосити, що росія системно порушує норми Міжнародного гуманітарного права, адже бʼє не просто по цивільній установі, в якій взагалі немає військових (в цьому може переконатися кожен дурачок, що за гроші через телеграм наводить росіян на все, до чого дотягнеться фотоапарат). А й спеціально спрямовує реактивний шахед в розпал робочого дня, щоб вбити якомога більшу кількість людей.

Мені боляче було дивитися на палаючу будівлю, в якій я провів купу часу за науковими дискусіями з колегами. Боляче було дивитися на колег, які стояли зовні на підвіконнях в спробі врятуватися від полумʼя. Боляче було дізнатися про загиблих і поранених.

У цієї жахливої трагедії є кілька вимірів.

1. Я певен, що удар нанесено не просто так.

росія нині в повній мірі спираючись на власну науку і науковців, розвиваючи свої засоби нападу, повністю усвідомлює технологічність нинішньої війни. І небезпеку для неї – для росії – нашого інтелекту.

Будь-кому вже ясно, що проста компіляція китайських комплектуючих не дозволяє досягати переваги на полі бою. Тільки знання і технології здатні дати якісну перевагу, наносити максимальне ураження або ж, навпаки, зберігати життя. Вибачте, але всі виробники вже стикнулися з тим, що вироби з гаражів вже не працюють. Треба розуми, довідники і формули.

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Схоже, росіяни цю небезпеку усвідомили і вирішили запровадити новий вимір терміну "наука внє політікі".

2. Це, власне, другий пункт. Наука внє політікі. Так нас запевняли росіянські вчені, які скиглять від санкцій і вимагають їх скасування. Сьогодні росія довела, що не буває науки поза політикою. Російські вчені щодня розвивають методи і технології, що дозволяють якомога краще вбивати українців. В тч своїх українських колег. Знищено вже не один науковий інститут. Удар по Президії НАН України – це вже просто сигнал "вбиваємо всіх, бо можемо".

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Санкції проти російської науки мають бути посилені і поглиблені. Мирний атом є, а мирної російської науки – немає.

3. Чи усвідомлює важливість нашої науки Україна так, як це робить росія?

Тут варто було б згадати зацікавленість темою науки як усього українського суспільства, так і депутатів (боже, яка ж вона неадекватна), обраних ним. Що там, не пригадаєте?

Бо питання – де наші турбореактивні перехоплювачі? – полягає не в тому, чи вони є. Бо вони є. А в тому, де наші технології для них. Зокрема, турбореактивні двигуни, підшипники, що витримують 100 тисяч обертів на хвилину, спеціальні сплави та решта компонентів. Бо саме це визначає масованість виробництва будь-якої, навіть найкращої, зброї.

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Я колись вже писав і напишу знову. Пересічний громадянин до 2014 року зневажав Армію і не вбачав її потрібності. Потім різко пошептало. Зараз, в 2026-му, десь в мізках має ворухнутися нейронний звʼязок між "турбореактивний двигун-масовані перехоплювачі-ППО". Виявляється, що люди, які роками кричали, про важливість власних технологій, бо не все вийде купити чи отримати, не були навіженими.

Але ж хто чув?

А так-то наука дійсно непотрібна (сарказм). Як не потрібна математика і діти на інженерних факультетах (сарказм). Географами і менеджерами відібʼємося (знову сарказм). Купимо/попросимо ракети у Заходу (дуже сумний сарказм).

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Останнє, суто субʼєктивне. росія ніяких військових цілей оцими вибірковими бомбардуваннями не досягає. (Як і Німеччина не досягала бомбардуваннями Лондона своїми ракетами).

Це чистий терор та, звісно, економічний зашморг зі сподіванням, що ми посипемось зсередини.

І тут питання лиш два: 1. Що там по міжнародних санкціях? 2. Що там по здатності суспільства перебудувати своє життя з врахуванням нинішніх реалій (я про це не перший раз пишу)?

Маю надію, що хоч один плюс ці обстріли Києва та й мають: ще якась кількість чоловіків і жінок доєднаються до Сил оборони, в повній мірі усвідомлюючи, що просто відсидітись не вийде. Це війна на винищення. Росіянам плювати, яка у вас чєлюсть, кіста, статус людини, жага до вищої освіти в 40+ рочків, позашлюбні діти та немічні на утриманні. Прокидайтесь. Легше не буде. Але ворогу можна зробити тяжче.

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Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Одужання пораненим.

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