"Удари будуть посилені": у Росії цинічно вмили руки від терору українських міст

Російське Міноборони заявило про намір посилити удари по Києву та інших регіонах України. У відомстві стверджують, що це буде відповіддю на заяви президента України Володимира Зеленського щодо ударів по російській нафтовій інфраструктурі.

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Російська сторона стверджує, що військові нібито завдають масованих ударів по Києву та інших українських регіонах через дії української сторони. Про це йдеться в заяві Міноборони РФ, яку поширило російський пропагандистський ресурс ТАСС.

У Міноборони РФ також звинуватили Україну в атаках по російських об’єктах під час виборів до Держдуми, міжнародного економічного форуму в Санкт-Петербурзі та в інших епізодах. При цьому російське відомство назвало українські удари "терористичними".

Окремо у заяві згадується удар по Бєлгороду, який припав на житлові квартали. У Міноборони РФ заявили про загиблих і поранених цивільних, а також пошкодження багатоквартирних і приватних будинків та автомобілів.

Після цього у відомстві пригрозили посиленням ударів по військових і військово-промислових об’єктах, а також пов’язаній із ними інфраструктурі в Києві та інших областях України. Відповідальність за можливі наслідки російська сторона поклала на Зеленського.

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Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжить бойові дії, якщо досягнення її цілей мирним шляхом буде неможливим.

"Плани, що виношують, завдати РФ нищівного удару заплатять свою ціну", – заявив Пєсков у коментарі російському журналісту Павлу Зарубіну.

Москва нібито прагне миру, однак за відсутності можливості досягти його мирними засобами Росія продовжуватиме воювати.

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