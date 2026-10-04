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"Удари будуть посилені": у Росії цинічно вмили руки від терору українських міст

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read2 хв
icon 3,1 т.
"Удари будуть посилені": у Росії цинічно вмили руки від терору українських міст
Дмитро Пєсков. Джерело: РосЗМІ

Російське Міноборони заявило про намір посилити удари по Києву та інших регіонах України. У відомстві стверджують, що це буде відповіддю на заяви президента України Володимира Зеленського щодо ударів по російській нафтовій інфраструктурі.

Російська сторона стверджує, що військові нібито завдають масованих ударів по Києву та інших українських регіонах через дії української сторони. Про це йдеться в заяві Міноборони РФ, яку поширило російський пропагандистський ресурс ТАСС.

У Міноборони РФ також звинуватили Україну в атаках по російських об’єктах під час виборів до Держдуми, міжнародного економічного форуму в Санкт-Петербурзі та в інших епізодах. При цьому російське відомство назвало українські удари "терористичними".

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Окремо у заяві згадується удар по Бєлгороду, який припав на житлові квартали. У Міноборони РФ заявили про загиблих і поранених цивільних, а також пошкодження багатоквартирних і приватних будинків та автомобілів.

Після цього у відомстві пригрозили посиленням ударів по військових і військово-промислових об’єктах, а також пов’язаній із ними інфраструктурі в Києві та інших областях України. Відповідальність за можливі наслідки російська сторона поклала на Зеленського.

Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжить бойові дії, якщо досягнення її цілей мирним шляхом буде неможливим.

"Плани, що виношують, завдати РФ нищівного удару заплатять свою ціну", – заявив Пєсков у коментарі російському журналісту Павлу Зарубіну.

Москва нібито прагне миру, однак за відсутності можливості досягти його мирними засобами Росія продовжуватиме воювати.

Російська терористична армія завдала чергового удару по Києву. В результаті обстрілу пошкоджено тепломагістраль.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 4 жовтня Росія знову завдала удару по Північному мосту у Києві. Пошкоджено дорожнє покриття.

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