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Блог

Кирило Данильченко
Кирило Данильченко

Військовий оглядач

War / Думки
Time to read3 хв
icon 3,8 т.
Блог |

Удари по мостах у Києві: чому ми не втратимо лівобережну Україну

Удари по мостах у Києві: чому ми не втратимо лівобережну Україну
Південний міст у Києві. Джерело: УНІАН

По мосту у Черкасах прилетіло 26 червня 2022 року – дві півтонні "голови". Одна з них пробила полотно, вибила проліт і загнула вниз рейки. Через 48 годин звели тимчасовий навіс і пустили дрезини, а через тиждень знову почали курсувати потяги.

Усього таких капітальних переправ через Дніпро в країні – два десятки. Це дуже серйозні споруди. На пілоні Південного мосту, куди врізався "мопед", спочатку планувався ресторан на 100 місць, і його не побудували лише тому, що далеко було прокладати парковку і скоротили кошторис. Запас міцності там монументальний, ванти замовляли в Бельгії.

Чи можуть вони перебити щось важливе на переправах? Можуть. Ми двічі рознесли Кримський міст і знищили мости на Чонгарі. Стріляєш ти – стріляють у тебе. Можете подивитися, як знищували мости в Нові-Саді, коли воювали з іншим технологічним устроєм.

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Але це, с*ка, не так просто ізолювати оперативне поле бою. Як там поживає їхнє угруповання в Криму? І пороми ми їм пошкодили, і мости, і купу кораблів на дно пустили – і що, вони там вже віслюків доїдають? Ні, логістика гнеться, але працює: навалили насипи, встановили понтони.

Тому, коли у фейсбуці синхронно з парою влучень мопедів у пілон 10 тисяч тонн починають бігати люди й кричати, що завтра ми втратимо всю Лівобережну Україну, не зможемо забезпечувати армію і треба йти на БУДЬ-ЯКІ умови миру – знайте: це або дурники з соплями в носі, або ті самі персонажі, які минулої зими за дрібну плату розносили вкиди про неминучий удар з Білорусі (що потім виявилося чистим ІПСО). Запам’ятайте їх. Як того хлопчика з феноменальною пам’яттю з анекдоту.

Транспортний колапс – це, так, неприємно. Але війна ніколи й не була веселим атракціоном. Понтонно-мостові загони існують, річкові пороми та катери – теж. Річка – це логістична артерія. Чим більше на ній шлюзів, бакенів, барж, піратських шхун із баром, туризму, ремонтних баз і плавучих терміналів, тим вищий запас міцності у цивілізації навколо неї. Це ази.

Правда, я не знаю нікого, крім покійного Вадатурського, хто б системно й у довгостроковій перспективі працював над розвитком цієї річкової інфраструктури. Він був людиною, яка системно й за власні кошти відроджувала судноплавство. І не просто працював у цьому напрямку, він створив флот із понад 80 барж і буксирів, а також збудував 27 річкових перевалочних терміналів, перенісши колосальний обсяг логістики на річки.

У нас пішли іншим шляхом. Якщо комусь важливіше ліпити скляні зупинки під осколки й відкривати нові фонтани в парку "Наталка", а в коментарях постійно набігає натовп захисників цієї косметичної урбаністики – хто ми такі, щоб радити їм, як жити?

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Кирила Данильченка
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