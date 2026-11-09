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Удари по ворожій логістиці не припиняються: в мережі показали свіжі епізоди з окупованої Донеччини. Відео

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
1,6 т.
Удари по ворожій логістиці не припиняються: в мережі показали свіжі епізоди з окупованої Донеччини. Відео
Уражена логістика військ РФ на Донеччині. Джерело: Скриншот відео "Досье шпиона"

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по логістиці російських окупаційних військ. Зокрема, транспорт ЗС РФ безперервно атакують на території Донецької області.

Про це повідомив Telegram-канал "Досье шпиона", який веде співробітник однієї зі спеціальних служб. Там показали спалені машини загарбників, які рухалися трасами.

Перший епізод на відео – це удар по автомобілю "Урал" у районі н. п. Богданівка, якого було завдано 27 жовтня 2026 року.

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Другий епізод – удар по вантажному автомобілю росіян у районі н. п. Василівка 3 листопада 2026-го.

Удари по ворожій логістиці не припиняються: в мережі показали свіжі епізоди з окупованої Донеччини. Відео

Уражена вантажівка окупантів. Джерело: Скриншот відео

Зазначимо, що в Донецькій області є кілька населених пунктів із назвами Богданівка та Василівка, тому складно встановити, у якому саме районі відбулося ураження.

Як повідомляв OBOZ.UA, Сили оборони України уразили російську станцію придушення супутникового зв’язку Starlink поблизу Сартани на тимчасово окупованій території Донецької області. Об’єкт противника використовувався для створення перешкод супутниковому зв’язку українських військових.

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