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Україна і Росія домовились про тимчасове припинення бойових дій в Олешках: коли почне діяти

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
39
Україна і Росія домовились про тимчасове припинення бойових дій в Олешках: коли почне діяти
Перша леді США Меланія Трамп. Ілюстративне фото

Україна та Росія домовилися про тимчасове припинення бойових дій в Олешках на Херсонщині, яке має набути чинності 29 жовтня. Перемир'я покликане забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготовку до евакуації цивільних.

Про це йдеться в заяві Білого дому. Домовленості досягли за посередництва першої леді США Меланії Трамп, яка разом зі своїм представником працювала безпосередньо з керівництвом обох країн.

Меланія Трамп ініціювала переговори та виступила посередницею між сторонами. Вона також узгоджувала з Україною та Росією цілі угоди, технічні процедури, строки, порядок дій і умови припинення вогню.

Після набуття перемир'ям чинності цивільні представники керівництва України та Росії, які не входять до військових структур, разом відвідають жителів Олешок удома, щоб з'ясувати, якої допомоги вони потребують.

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Тим, хто захоче евакуюватися, нададуть необхідну підтримку й транспорт до обраного місця призначення. За словами Меланії Трамп, частина мешканців може вирішити виїхати до України, а частина – до Росії.

Перша леді США також повідомила, що залучила незалежну американську медіаорганізацію для супроводу української та російської команд і документування їхньої роботи на місцях. За її словами, це допоможе забезпечити належне виконання побажань кожної родини.

Що відомо про ситуацію в Олешках

Раніше OBOZ.UA повідомляв про надзвичайно складну гуманітарну ситуацію в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. За різними оцінками, у місті залишаються близько 2000 дорослих і 50 дітей. Від травня вони живуть без електрики, води та достатньої кількості їжі, а безпечно виїхати звідти не можуть.

Через нестачу продуктів люди змушені їсти траву, зокрема портулак. Вони побоюються, що взимку можуть загинути від голоду й холоду. Українські військові намагаються доставляти до Олешок продукти та медикаменти за допомогою безпілотників, зокрема інсулін, однак цієї допомоги не вистачає на всіх.

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