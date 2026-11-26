У четвер, 26 листопада, Україна посилює використання штучного інтелекту в протиповітряній обороні, зокрема для виявлення та знищення російських ударних безпілотників типу Shahed. Об’єднання двох технологічних платформ має розширити можливості українських розробників у створенні та вдосконаленні моделей для перехоплення повітряних цілей.

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Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Йдеться про інтеграцію платформ Brave1 Dataroom та Avengers Labs, які працюють із даними й технологіями штучного інтелекту для потреб Сил оборони.

Об’єднання платформ дозволить поєднати наявні масиви даних і технологічні рішення для навчання та перевірки моделей штучного інтелекту. Один із головних напрямів співпраці – розвиток технологій комп’ютерного зору, які дають змогу автоматично виявляти й розпізнавати повітряні об’єкти.

Навчання ШІ на реальних бойових даних має підвищити точність розпізнавання цілей та адаптувати розробки до умов їхнього застосування на полі бою. Зокрема, це стосується технологій протидії російським безпілотникам.

Brave1 Dataroom – це захищене середовище для роботи з даними та моделями штучного інтелекту. До платформи вже приєдналися понад 130 компаній, які створили більш ніж 1000 моделей для перехоплення повітряних цілей.

Своєю чергою, Avengers Labs створив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій, який також розробляє бойову цифрову екосистему DELTA. Платформа призначена для тренування ШІ-моделей безпілотних систем на основі реальних даних із поля бою. Наразі вона накопичила понад 5 млн анотованих кадрів – зображень із позначеними об’єктами, які використовують для навчання штучного інтелекту.

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Окремим напрямом стане залучення міжнародних партнерів. Україна вже розпочала співпрацю з Великою Британією та Данією в межах Avengers Labs. Іноземні партнери можуть тренувати й тестувати власні моделі на українських бойових даних, однак без можливості завантажувати ці матеріали за межі захищеного середовища.

У Міноборони зазначили, що об’єднання платформ також створить додаткові можливості для міжнародної співпраці в межах чинних і майбутніх міжурядових угод. Умови участі та критерії роботи з Avengers Labs визначені постановою Кабінету міністрів України № 310, ухваленою в березні 2026 року.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що українські прикордонники використовують штучний інтелект і звичайний геймпад Xbox для керування автоматизованою туреллю, яка допомагає знищувати російські безпілотники, зокрема типу "Шахед". Система самостійно захоплює та супроводжує повітряну ціль, а оператору залишається лише обрати тип озброєння та натиснути кнопку на контролері.