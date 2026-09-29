Повітряні сили ЗС України планують змінити деякі підходи в роботі ППО, щоб посилити захист країни та Києва зокрема. Більше ворожих цілей потрібно збивати до того, як вони наблизяться до столиці.

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Про це повідомив очільник МО Євгеній Хмара, який відвідав командні пункти у військових частинах ПС на Київщині. 29 вересня про ці візити розповіла пресслужба Міністерства оборони на офіційному сайті.

Україна хоче одночасно посилити власний захист і збільшити тиск на агресора

Генерал-майор Хмара обговорив із представниками Повітряних сил "зміну тактики російського терору й нові виклики, зокрема для столичного регіону". На нарадах насамперед ішлося про нюанси бойової роботи: виявлення і супроводження цілей, ухвалення рішень, знищення повітряних загроз.

"Завдання для захисників неба чітке: знищувати російські засоби ураження до того, як вони дістануться столиці. Разом визначили, які підходи потрібно змінити та як посилити ешелонований захист Києва. Авіація, ППО, мобільні вогневі групи – усі компоненти мають перебудувати роботу під нові реалії", – зазначили в Міноборони.

Очільник відомства також поспілкувався з бойовими пілотами й операторами систем ППО, вислухав їхній аналіз ситуації, заслухав потреби підрозділів.

Наразі основну увагу потрібно приділити російським реактивним дронам-камікадзе. Їх уже збивають, але ефективні технологічні рішення треба масштабувати, щоб забезпечити військовослужбовців необхідними засобами.

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"Працюємо над цим разом із військовими, українськими виробниками та партнерами", – заявила пресслужба.

"Наші далекобійні відповіді послідовно зменшують російські спроможності вести війну. Одночасно будемо посилювати захист своїх міст і збільшувати тиск на військову машину ворога", – підсумували в Міністерстві оборони України.

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Як писав OBOZ.UA:

– Київ уже місяць практично безперервно перебуває під атаками реактивних БпЛА противника. Із 27 серпня до 29 вересня у столиці пролунало 235 повітряних тривог. Їхня загальна тривалість складає 261 годину (тобто понад 10 діб).

– РФ продовжує модернізувати свої реактивні дрони. Модифікація "Герань-5 К5" отримала модуль "Сусанин" – систему автономної оптико-електронної навігації DSMAC, яка дозволяє орієнтуватися без супутникового сигналу та підвищує стійкість до РЕБ.

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