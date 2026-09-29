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Україна перебудує роботу ППО, щоб знищувати російські дрони і ракети до їхнього наближення до Києва, – Хмара

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read2 хв
icon 1,7 т.
Україна перебудує роботу ППО, щоб знищувати російські дрони і ракети до їхнього наближення до Києва, – Хмара
Євгеній Хмара заявив про необхідність посилити захист неба над Києвом
Джерело: пресслужба Міністерства оборони

Повітряні сили ЗС України планують змінити деякі підходи в роботі ППО, щоб посилити захист країни та Києва зокрема. Більше ворожих цілей потрібно збивати до того, як вони наблизяться до столиці.

Про це повідомив очільник МО Євгеній Хмара, який відвідав командні пункти у військових частинах ПС на Київщині. 29 вересня про ці візити розповіла пресслужба Міністерства оборони на офіційному сайті.

Україна хоче одночасно посилити власний захист і збільшити тиск на агресора

Генерал-майор Хмара обговорив із представниками Повітряних сил "зміну тактики російського терору й нові виклики, зокрема для столичного регіону". На нарадах насамперед ішлося про нюанси бойової роботи: виявлення і супроводження цілей, ухвалення рішень, знищення повітряних загроз.

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"Завдання для захисників неба чітке: знищувати російські засоби ураження до того, як вони дістануться столиці. Разом визначили, які підходи потрібно змінити та як посилити ешелонований захист Києва. Авіація, ППО, мобільні вогневі групи – усі компоненти мають перебудувати роботу під нові реалії", – зазначили в Міноборони.

Очільник відомства також поспілкувався з бойовими пілотами й операторами систем ППО, вислухав їхній аналіз ситуації, заслухав потреби підрозділів.

Наразі основну увагу потрібно приділити російським реактивним дронам-камікадзе. Їх уже збивають, але ефективні технологічні рішення треба масштабувати, щоб забезпечити військовослужбовців необхідними засобами.

"Працюємо над цим разом із військовими, українськими виробниками та партнерами", – заявила пресслужба.

"Наші далекобійні відповіді послідовно зменшують російські спроможності вести війну. Одночасно будемо посилювати захист своїх міст і збільшувати тиск на військову машину ворога", – підсумували в Міністерстві оборони України.

Україна перебудує роботу ППО, щоб знищувати російські дрони і ракети до їхнього наближення до Києва, – Хмара

Візит до командних пунктів Повітряних сил ЗС України

Джерело: Пресслужба МО

Україна перебудує роботу ППО, щоб знищувати російські дрони і ракети до їхнього наближення до Києва, – Хмара

Візит до командних пунктів Повітряних сил ЗС України

Джерело: Пресслужба МО

Як писав OBOZ.UA:

– Київ уже місяць практично безперервно перебуває під атаками реактивних БпЛА противника. Із 27 серпня до 29 вересня у столиці пролунало 235 повітряних тривог. Їхня загальна тривалість складає 261 годину (тобто понад 10 діб).

– РФ продовжує модернізувати свої реактивні дрони. Модифікація "Герань-5 К5" отримала модуль "Сусанин" – систему автономної оптико-електронної навігації DSMAC, яка дозволяє орієнтуватися без супутникового сигналу та підвищує стійкість до РЕБ.

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