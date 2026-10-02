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Україна перехопила план Росії з ударів по енергетиці: у NYT розкрили, на які об'єкти націлився Кремль

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read3 хв
icon 5,2 т.
Україна перехопила план Росії з ударів по енергетиці: у NYT розкрили, на які об'єкти націлився Кремль
Вид на річку Дніпро в Києві, напередодні настання осені та зими.
Джерело: NYT.

Росія може готувати масштабну кампанію ударів по енергетичній та комунальній інфраструктурі України напередодні зими. Перехоплений українською стороною документ описує сценарій, за якого атаки мають позбавити великі міста електрики, тепла та води.

Про це пише The New York Times. Сам документ показав європейським партнерам у Парижі міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Документ датований серпнем і написаний російською мовою. У ньому описана поетапна кампанія, спрямована на виведення з ладу значної частини української енергосистеми.

Україна перехопила план Росії з ударів по енергетиці: у NYT розкрили, на які об'єкти націлився Кремль

Мешканці Володимирської гори в Києві. З наближенням зими українська влада попереджає, що Росія може завдати ударів по ключових об’єктах інфраструктури, щоб позбавити міста тепла, електрики та води.

Джерело: NYT.

Першим етапом мають стати удари по підстанціях поблизу західного кордону України. Саме через них країна отримує електроенергію з Європи. Далі у документі йдеться про атаки на гідроелектростанції.

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Україна перехопила план Росії з ударів по енергетиці: у NYT розкрили, на які об'єкти націлився Кремль

Опалювальні труби проходять над землею між гаражами в Ліському районі Києва, Україна. Україна стверджує, що Росія планує завдати ударів по міській інфраструктурі цієї зими в рамках посиленої кампанії ударів.

Джерело: NYT.

Третій етап передбачає удари по електричних розподільчих пристроях біля трьох українських атомних електростанцій, які нині працюють. Їхнє пошкодження, як зазначається у документі, має змусити АЕС відключитися від енергосистеми.

Україна перехопила план Росії з ударів по енергетиці: у NYT розкрили, на які об'єкти націлився Кремль

41-річна Ольга Скороход, мешканка центру Києва, розповіла, що в січні минулого року їй довелося купати свою 3-річну доньку Зоріану в холодній воді після того, як у будинку на два тижні відключили опалення.

Джерело: NYT.

Окремо Росія нібито планує атакувати об’єкти водопостачання та водовідведення. Серед можливих цілей названі насосні станції та очисні споруди. Раніше Росія не завдавала масштабних ударів по таких об’єктах.

Україна перехопила план Росії з ударів по енергетиці: у NYT розкрили, на які об'єкти націлився Кремль

У будинку пані Скороход у Києві наготові стоять портативна електростанція та резервні акумулятори.

Джерело: NYT.

У документі Київ, Харків та Одеса названі основними цілями. Зазначається, що Росія може намагатися скоротити постачання електроенергії до цих міст на 90%, а теплопостачання – до 90%.

Україна перехопила план Росії з ударів по енергетиці: у NYT розкрили, на які об'єкти націлився Кремль

Частиною цих заходів є модернізація та зміцнення електроенергетичної інфраструктури країни.

Джерело: NYT.

Також у плані йдеться про серйозне порушення роботи каналізаційних систем. Сукупний ефект таких ударів, за задумом авторів документа, мав би створити масштабні перебої з базовими комунальними послугами.

Загалом російський план передбачає знищення майже 15 ГВт генерувальних потужностей – приблизно стільки, скільки Україна мала наприкінці літа.

Україна перехопила план Росії з ударів по енергетиці: у NYT розкрили, на які об'єкти націлився Кремль

Працівники «ДТЕК» замінюють старий трансформатор у Гостомелі, Київ. Українська влада сподівається зустріти цю зиму добре підготовленою.

Джерело: NYT.

У документі йдеться про використання до 1000 ракет, безпілотників та авіабомб. Під ударом можуть опинитися не лише великі електростанції, а й підстанції та міські котельні.

Водночас ще невідомо, чи буде цей план реалізований у заявленому масштабі та наскільки ефективними можуть виявитися такі атаки.

Україна тим часом готується до нового опалювального сезону. На критичних об’єктах встановлюють захисні конструкції, ремонтують трансформатори та підстанції, а також розгортають менші газові електростанції, які складніше знищити одним ударом.

Ці заходи можуть допомогти пом’якшити наслідки атак, однак після чотирьох років війни енергосистема залишається значно ослабленою.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, українській розвідці вдалося отримати російські документи з детальними планами ворога щодо обстрілів нашої енергетичної системи. Україна активно готується і посилює захист, щоб достойно пройти наступну зиму.

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