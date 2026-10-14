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Україна під масованою повітряною атакою: у небі більше сотні російських "Шахедів"

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
icon 51
атака шахедів
Робота мобільної вогневої групи під час атаки "Шахедів". Джерело: МОУ

Увечері в середу, 14 жовтня, країна-агресорка Росія продовжила атакувати Україну реактивними дронами, а також запустила велику кількість звичайних "Шахедів". У повітряному просторі одночасно фіксується понад 100 ворожих БпЛА. 

Про рух цілей інформують Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали. У регіонах працюють сили ППО. 

Подробиці атаки

О 21:03 ПС ЗСУ повідомили, що ворожі дрони летіли на південно-західний напрямок такими маршрутами: схід Сумщини/захід Харківщини – схід Полтавщини/захід Харківщини – схід Кіровоградщини/північ, захід та центр Дніпропетровщини – північ Миколаївщини.

Також в областях фіксувалися й реактивні дрони.

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Україна під масованою повітряною атакою: у небі більше сотні російських ''Шахедів''

Рух ворожих БпЛА. Джерело: monitor

Тим часом вибухи лунали на Тернoпільщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині та Вінниччині. 

Наслідки ударів РФ

  • Кіровоградщина

Глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що є влучання по одному з транспортних підприємств у Кропивницькому районі. Також є пошкодження домоволодінь у районі. В обласному центрі – влучання по прибудинковій території багатоповерхового житлового будинку. Пошкоджено вікна та авто.

Також зафіксовано пошкодження приватного домоволодіння та авто в Олександрійському районі.

Доповнюється...

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