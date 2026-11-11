Україна уразила російський ракетний корабель у Балтійському морі: усі подробиці

Служба безпеки України спільно з іншими складовими Сил оборони у ніч 11 листопада нанесла удари по портовій та нафтовій інфраструктурі в російській Усть-Лузі. Серед іншого, там було уражено ракетний корабель "Буян-М".

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Ураження ракетоносія під назвою "Наро-Фомінськ" підтвердили в СБУ. Своєю чергою Osint-спільнота Exilenova+ уточнила, що влучання в судно відбулося поблизу острова Гогланд у Фінській затоці.

Відомо як про вбитих, так і поранених російських загарбників з числа екіпажу судна.

Що кажуть в СБУ

Ураження малого ракетного корабля "Наро-Фомінськ" з проєкту "Буян-М" було заздалегідь сплановане в у межах спецоперації СБУ. Це судно є носієм крилатих ракет "Калібр" та "Онікс", його було спущено на воду у 2022 році, уточнюють в Службі.

Також в СБУ перевіряють інформацію щодо знищення під час удару по Ленінградській області бойових вертольотів загарбників. Наразі відомо, що при відбитті атаки по області окупанти втратили три гвинтокрили КА-52 з екіпажами.

На терміналі "Усть-Луга Ойл" відомо про пошкодження низки резервуарів із нафтопродуктами, там й досі палає масштабна пожежа. Крім того, зафіксовано загоряння на терміналі АТ "Фактор" та на залізничній станції Лужська.

"Російський тил не може почуватися в безпеці: за терор проти українських міст та цивільної інфраструктури Росія отримує відповідь на власній території", – зауважують в СБУ.

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Чому це важливо

Хоча ракетні кораблі з проєкту 21631 "Буян-М" вважаються серією так званих малих суден, українські спецпризначенці полюють на них з самого початку повномасштабного вторгнення російських загарбників.

Останнє ураження ракетного корабля проєкту "Буян-М" сталося влітку минулого року; це було в акваторії Азовського моря.

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Саме ці кораблі є "багатоцільовими ракетно-артилерійськими суднами 3-го рангу малої водотоннажності". Офіційне призначення кораблів цього проєкту – охорона внутрішніх морських басейнів, тож "Буяни" мають кероване ракетне озброєння ближньої морської зони класу "річка-море". Але це не єдина їх зброя.

За останніми даними, у загарбників залишилося 11 суден проєкту "Буян-М". Так, чорноморський флот росіян має чотири, каспійська флотилія три, і балтійський флот ще чотири таких кораблів.

"Буяни" обладнані установкою вертикального пуску на вісім крилатих ракет "Онікс" та "Калібр", що дозволяє завдавати ударів цими ракетами по наземних цілях на відстань до 1500 км.

Загалом у країні-агресорці ніч на 11 листопада була безсонною для більшості регіонів. Проте найбільше скаржилися жителі Твері та Усть-Луги, де на тлі оголошених тривог лунали вибухи, а також почалися пожежі.