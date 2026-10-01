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Україна відмовилася від ударних вертольотів Eurocopter Tiger з Австралії, які могла отримати безкоштовно: посол назвав причини

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read2 хв
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Україна відмовилася від ударних вертольотів Eurocopter Tiger з Австралії, які могла отримати безкоштовно: посол назвав причини
Україна відмовилася від запиту на отримання ударних вертольотів
Джерело: Australian Defence Force

Україна відмовилася від запиту на отримання ударних вертольотів Eurocopter Tiger від Австралії, яка зараз списує ці машини та замінює їх на AH-64E Apache. Раніше питання можливої передачі австралійських Tiger українським військовим обговорювалося протягом кількох років.

Про це розповів посол України в Австралії Василь Мирошниченко, повідомляє Defense Express. За даними видання, рішення ухвалили після оцінки низки факторів, серед яких вартість льотної години, доступність запчастин, технічний стан вертольотів та очікувана комплектація.

Чому Україна відмовилася від Tiger

Попри готовність Австралії передати Україні ці вертольоти, українська сторона вирішила розглянути інші варіанти посилення армійської авіації. Під час вибору військової техніки важливо враховувати не лише можливість її безкоштовного отримання, а й подальші витрати на утримання.

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Навіть якщо вертольоти передають безкоштовно в межах військової допомоги, їх потрібно обслуговувати, ремонтувати та підтримувати у боєготовому стані. Крім того, необхідно підготувати пілотів і технічний персонал, який працюватиме з цими машинами.

Україна відмовилася від ударних вертольотів Eurocopter Tiger з Австралії, які могла отримати безкоштовно: посол назвав причини

Eurocopter Tiger

Джерело: Australian Defence Force

Які проблеми виникли з Tiger

В Австралії Eurocopter Tiger знімають з озброєння через високу вартість експлуатації та проблеми з підтриманням боєздатності. Подібні труднощі виникали і в Німеччині, де ці вертольоти певний час фактично простоювали на землі.

Новини про можливу передачу Україні австралійських Eurocopter Tiger з'явилися ще на початку 2024 року. У 2025 році уряд Австралії оцінював можливість і доцільність такого постачання, однак зрештою українська сторона вирішила обрати інший варіант.

Україна відмовилася від ударних вертольотів Eurocopter Tiger з Австралії, які могла отримати безкоштовно: посол назвав причини

Eurocopter Tiger

Джерело: Australian Defence Force

Нагадаємо, Австралія розглядала можливість передачі Україні 22 ударних вертольотів Tiger, які планувала зняти з озброєння. Йшлося про окремий пакет військової допомоги, а замінити ці машини австралійська армія мала на американські AH-64E Apache.

Як писав OBOZ.UA, Україна та Австралія підписали двосторонню угоду про безпеку. Документ підписали президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі.

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