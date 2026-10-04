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Україна вперше за два роки повернула танки на фронт: у The Telegraph розповіли, що це допомогло змінити

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
Time to read3 хв
icon 53,9 т.
Україна вперше за два роки повернула танки на фронт: у The Telegraph розповіли, що це допомогло змінити
Україна вперше за два роки повернула танк на фронт. Джерело: соцмережі 47 ОМБр

Понад два роки важка бронетехніка на лінії фронту залишалася майже безпорадною перед масовим застосуванням FPV-дронів. Однак масштабна тактична перебудова та виснаження сил противника дозволили Силам оборони України знову задіяти танки.

Для проведення успішних наступальних операцій були задіяні британські Challenger 2 та американські Abrams. Про це повідомляє The Telegraph.

Як пробивали шлях для бронетехніки

Головною умовою повернення танків стала комплексна стратегія знищення російських безпілотних підрозділів та логістики. Українські сили відмовилися від лобових атак, зосередившись на глибокому виснаженні противника.

Знищення конвоїв і складів на відстані до 160 кілометрів позбавило російські екіпажі дронів та артилеристів поставок боєприпасів, їжі та нових акумуляторів. Перехоплення повідомлень і злом телефонів російських солдатів давали змогу точно визначати їхні позиції та коригувати вогонь артилерії.

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Масштабне відключення несанкціонованого доступу до мережі Starlink застало російські підрозділи зненацька, позбавивши їх оперативності. Системне знищення радіолокаторів, систем РЕБ та позицій операторів БПЛА змусило розрахунки противника відступити вглиб території.

Лише після того, як зона ураження була очищена, вперед висувалася українська піхота, яка розчищала шлях для просування важкої бронетехніки.

Україна вперше за два роки повернула танки на фронт: у The Telegraph розповіли, що це допомогло змінити

ЗСУ знову використовують Challenger 2. Джерело: HM Armed Forces

Успіх на Донбасі та Харківщині

Продуманий підхід приніс відчутні результати під час контрнаступу під Олександрівкою, який розпочався як превентивний удар, що зірвав плани РФ щодо наступу на Запоріжжя. Завдяки ефекту несподіванки та відсутності координації у противника українським силам вдалося звільнити 288 квадратних миль території.

Аналогічна тактика застосовується й на інших ділянках фронту. У Харківській області воїни 475-го штурмового полку провели успішний рейд за участю двох танків, оснащених посиленим антидроновим захистом. У супроводі дронів-бомбардувальників "Вампір" та FPV танки завдали прямого удару по позиціях російської піхоти в будівлях і успішно повернулися без пошкоджень.

Нова роль важкої бронетехніки в сучасній війні

Військові аналітики підкреслюють, що танки не зникли з поля бою, але принципи їхнього застосування кардинально змінилися. Сьогодні танки практично не використовуються в класичних масштабних танкових проривах. Здебільшого вони ведуть вогонь із укриттів та підтримують піхоту під час зачистки укріплень.

Українські майстерні оснащують західну та радянську техніку додатковими захисними екранами та бронепанелями, що дозволяє витримувати удари легких FPV-дронів. Важка броня ефективна лише тоді, коли діє в єдиній системі з розвідкою, артилерією, важкими дронами та піхотою.

Україна вперше за два роки повернула танки на фронт: у The Telegraph розповіли, що це допомогло змінити

Abrams повернувся у бій. Джерело: Сталевий фронт

Україна вперше за два роки повернула танки на фронт: у The Telegraph розповіли, що це допомогло змінити

Abrams із захисними ґратами. Джерело: Сталевий фронт

Нагадаємо, військові підрозділи Національної гвардії Lasar’s Group за один виїзд знищили три танки противника, які росіяни намагалися замаскувати за 65 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Як повідомляв OBOZ.UA, ізраїльська компанія Arbe Robotics офіційно оголосила про вихід на ринок систем протидії безпілотним літальним апаратам. Дебютним продуктом у сфері оборони та національної безпеки став радар Alerion C-UAS – компактна 4D-система, призначена для виявлення складних повітряних загроз, які не бачать класичні радари.

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