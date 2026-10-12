Україна вперше запустила власну балістичну ракету по території РФ – FirePoint

В українській оборонній компанії FirePoint заявили про перший запуск вітчизняної балістичної ракети по території РФ. Це тактична ракета з дальністю до 300 км.

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Про це сказала генеральна директорка компанії Ірина Терех. За її словами, триває робота над українською балістикою більшої дальності, яка теж з'явиться цього року.

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