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Україна вперше запустила власну балістичну ракету по території РФ – FirePoint

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
icon 4,8 т.
Україна вперше запустила власну балістичну ракету по території РФ – FirePoint
Випробування ракети FP-7. Джерело: Fire Point

В українській оборонній компанії FirePoint заявили про перший запуск вітчизняної балістичної ракети по території РФ. Це тактична ракета з дальністю до 300 км.

Про це сказала генеральна директорка компанії Ірина Терех. За її словами, триває робота над українською балістикою більшої дальності, яка теж з'явиться цього року.

Доповнюється...

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