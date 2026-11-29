У 2027 році Сили оборони отримають компактні радари Giraffe 1X, закуплені у швецького виробника Saab. Компанія вже підписала контракт із Міністерством оборони України про продаж.

Відео дня

Сума угоди – 450 мільйонів євро. Про це пресслужба компанії повідомила на офіційному сайті в суботу, 28 листопада.

"Я щиро пишаюся тим, що Швеція та Saab можуть запропонувати Україні радіолокаційну систему Giraffe 1X", – заявив президент і гендиректор підприємства Мікаель Йоханссон.

Він зазначив, що Giraffe 1X мають "передові можливості повітряного спостереження". Вони допоможуть країні виявляти, відстежувати та класифікувати широкий спектр повітряних загроз, що покращить ситуаційну обізнаність і сприятиме ефективнішій роботі ППО.

Характеристики РЛС Giraffe 1X

Це трикоординатні радіолокаційні станції, які швидко розгортаються та легко переміщуються між різними платформами. Система забезпечує 360° повітряне спостереження за літаками, гвинтокрилами, ракетами, дронами (зокрема за малими й низьколітними цілями) з оновленнями щосекунди.

"Мілітарний" передає, що Giraffe 1X мають активну фазовану антенну решітку (АФАР), яка працює в X-діапазоні, та конфігурацію компактного модуля Compact Radar Module (CRM).

РЕКЛАМА

Система важить менше 150 кг, зокрема антенний блок із поворотним механізмом – близько 100 кг.

Інструментальна дальність Giraffe 1X – 75 км. Вона також здатна працювати в режимі контрбатарейного радара: виявляти та відстежувати реактивні й артилерійські снаряди та мінометні міни, визначати місця розташування засобів вогню та прогнозовані точки падіння боєприпасів.

Головні історії дня

Як раніше писав OBOZ.UA, Україна зможе отримати комплексний пакет озброєння для винищувачів Gripen за підтримки Швеції та Великої Британії. Відповідний лист про наміри щодо подальшої співпраці в листопаді підписали міністри оборони трьох країн.