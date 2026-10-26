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Україна запроваджує режим припинення вогню в окупованих Олешках: що потрібно знати

Надія ДанищукНадія Данищук
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Україна запроваджує режим припинення вогню в окупованих Олешках: що потрібно знати
Місто Олешки на Херсонщині. Джерело: Скриншот з відео

Україна з 03:00 27 жовтня за київським часом запроваджує режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області. Режим тиші необхідний для проведення гуманітарної операції, зокрема доставки допомоги жителям міста та підготовки до безпечного пересування цивільного населення.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. У відомстві наголосили, що Сили оборони України забезпечуватимуть виконання відповідних рішень задля безпеки та порятунку українських громадян.

Для чого запроваджують режим тиші

Основна мета припинення вогню – створити умови для проведення гуманітарної операції в Олешках, які перебувають під тимчасовою окупацією Росії.

"Режим тиші встановлюється виключно для гуманітарної операції: доставки допомоги жителям, які є на цей час у місті, та підготовки до вільного пересування цивільного населення з Олешок", – йдеться в повідомленні.

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У цей період планується доставити гуманітарну допомогу людям, які залишаються в місті, а також підготувати умови для вільного пересування цивільного населення з Олешок.

Що важливо знати цивільним

Генштаб закликав жителів Олешок та всіх, хто стежить за ситуацією, бути особливо обачними з інформацією, яку вони отримують і поширюють.

Йдеться насамперед про повідомлення щодо маршрутів, часу та місця пересування людей і гуманітарних колон. У Генштабі закликали не довіряти неперевіреним повідомленням та не поширювати чутки, оскільки така інформація може створити додаткові ризики для людей, які братимуть участь у гуманітарній операції.

Отримувати інформацію про перебіг операції рекомендують виключно з офіційних джерел.

Сили оборони забезпечать виконання режиму тиші

У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони України роблять усе можливе для допомоги жителям тимчасово окупованих Олешок.

Водночас військові забезпечуватимуть виконання ухвалених рішень щодо режиму припинення вогню, щоб створити необхідні умови для гуманітарної операції, безпеки та порятунку цивільних.

Як повідомляв OBOZ.UA, за словами  президента Володимира Зеленського, режим тиші має розпочатися із вівторка, 27 жовтня, і тривати декілька діб. Під час цього локального перемир'я в окуповані Олешки мають приїхати три гуманітарні місії. Ідеться про представників України, держави-агресора Росії, а також Сполучених Штатів Америки.

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