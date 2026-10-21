Українська операція ''Вівальді'' зірвала плани Росії на наступ: в ISW оцінили втрати ворога. Карта

У рамках операції "Вівальді" українські воїни вийшли до річки Жеребець, зайнявши вигідніші позиції для оборони і ударів по ворожих силах. Їм вдалося "зрізати" російські "кліщі" на півночі Донеччини і зірвати плани ворога щодо захоплення решти області.

Відео дня

При цьому окупанти зазнали значних втрат, одна з російських дивізій практично перестала існувати як організована військова одиниця. Про значення операції "Вівальді" для подальшого розвитку подій на фронті йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW)

Операція "Вівальді" зламала плани РФ

За словами командира 3 армійського корпусу Андрія Білецького, за результатами операції "Вівальді" Сили оборони вийшли до річки Жеребець. Вони значно скоротили лінію фронту і зайняли зручну лінію оборони зі щільнішою концентрацією піхоти та вигіднішими для БпЛА і артилерії позиціями.

Росіянам же задля відновлення будь-яких наступальних операцій на Лиманському напрямку доведеться знову форсувати Жеребець.

Аналітики ж наголошують: операція "Вівальді" поламала плани РФ щодо наступу на Донеччині.

"Українська операція "Вівальді" успішно зірвала північні кліщі Росії на Лиманському напрямку, через які російські війська мали намір обійти Лиман через Святогірськ (на північний захід від Лимана), зрештою з'єднавшись у Барвінковому (Харківська область), з окремими російськими зусиллями з оточення з південного заходу в Добропільському напрямку.", – зазначили в ISW.

РЕКЛАМА

Про зрив планів РФ заявив і Білецький, котрий підкреслив крах російських планів щодо оперативного оточення і те, що російські війська були змушені вести фронтальний наступ на сході від Слов'янська і Краматорська і атакувати "в лоб" добре укріплені українські позиції. А цей вектор атаки, наголошують в ISW, буде для окупантів "набагато складнішим і дорожчим".

Головні історії дня

"Операція "Вівальді" та інші українські контрнаступальні зусилля на напрямках Олександрівки та Куп'янська у 2026 році дозволили Україні оскаржити оперативну ініціативу на всій лінії фронту, практично зупинивши просування російських військ. ISW отримала докази, які дозволяють оцінити, що російські війська зазнали чистих втрат у розмірі 122 кв. км у період з 1 вересня 2026 року по 16 жовтня 2026 року та захопили близько 100 кв. км з 1 січня 2026 року", – йдеться у матеріалі.

Втрачали окупанти не лише ініціативу та території. За словами Білецького, за підсумками операції "Вівальді" практично перестала існувати російська 144 мотострілецька дивізія, що входить до 20 загальновійськової армії Московського військового округу.

РЕКЛАМА

"Російським військам доведеться відновити 144-ту мотострілецьку дивізію для будь-яких майбутніх наступальних операцій на Лиманському напрямку, що накладе додаткові обмеження на і без того дороге формування російських сил. Росія стикається зі збільшенням бойових втрат з літа 2026 року, втративши понад 40 000 убитими та пораненими за кілька місяців. Російська система добровільного набору військ, яка спирається на контрактний набір, стає дедалі дорожчою, і, оскільки середні ціни контрактів значно зросли з 2022 року, до такої міри, що президент Росії Володимир Путін, як повідомляється, неохоче розглядає можливість наказу про черговий непопулярний примусовий призов резервістів", – підсумували в ISW.

Як повідомляв OBOZ.UA, за оцінками ISW, у Росії перебільшують заяви про просування своїх військ в Україні. При цьому брехня сягнула небачених раніше масштабів і все далі й далі відходить від реальності на полі бою.