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Українські бійці врятували пораненого побратима за допомогою НРК, який двічі підірвався на мінах. Відео

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
1,2 т.
Українські бійці врятували пораненого побратима за допомогою НРК, який двічі підірвався на мінах. Відео
НРК врятував пораненого воїна від підриву на міні

Оператори 66 ОМБр у смузі відповідальності бригади провели надскладну евакуацію пораненого побратима. Попри два підриви на мінах, НРК вдалося успішно виконати місію.

Захисник під час одного з підривів отримав легку контузію, основний удар на себе прийняла платформа. Напружене відео операції опублікували у Telegram-каналі 66 окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго.

Як проходила надскладна операція

У бригаді показали, як НРК врятував пораненого воїна від підриву на міні.

"Одним з найбільших викликів під час наступальних дій у смузі відповідальності 66 ОМБр ім. князя М. Хороброго став величезний рівень мінування території, що була під контролем противника. Навіть після деокупації ця проблема залишається. Мінування маршрутів ускладнює логістику. А евакуація поранених перетворюється в надскладні та видовищні місії. Як ось ця операція танкового батальйону", – пояснили потребу використання безпілотних платформ для цієї евакуації у бригаді.

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Українські бійці врятували пораненого побратима за допомогою НРК, який двічі підірвався на мінах. Відео

Перший НРК виїхав до пораненого військового. Джерело: скриншот

Дорога до пораненого воїна, що чекав на евакуцію, виявилася дуже складною. Оператор обходив численні міни, аж доки одна з них не здетонувала просто під бортом. Однак НРК зміг продовжити рух після підриву.

Українські бійці врятували пораненого побратима за допомогою НРК, який двічі підірвався на мінах. Відео

НРК оминав численні міни, одна з яких вибухнула під бортом. Джерело: скриншот

Українські бійці врятували пораненого побратима за допомогою НРК, який двічі підірвався на мінах. Відео

НРК зміг продовжити рух і дістався до захисника, що чекав на евакуацію. Джерело: скриншот

"Уже з пораненим воїном на борту наш "Тарган-200" вдруге наїхав на міну. Внаслідок підриву воїн не постраждав, але комплекс більше не зміг продовжувати рух. Фактично, НРК собою врятував пораненого воїна. Вже другий комплекс, який в найкоротші терміни примчав на місце вибуху, зумів успішно завершити місію та евакуювати пораненого", – йдеться у повідомленні.

Українські бійці врятували пораненого побратима за допомогою НРК, який двічі підірвався на мінах. Відео

Другий підрив стався вже на зворотній дорозі. Джерело: скриншот

Українські бійці врятували пораненого побратима за допомогою НРК, який двічі підірвався на мінах. Відео

Військовий не постраждав. Джерело: скриншот

Українські бійці врятували пораненого побратима за допомогою НРК, який двічі підірвався на мінах. Відео

Місію першого НРК закінчив другий комплекс. Джерело: скриншот

В "Армія Інформ" додали, що внаслідок вибуху військовий отримав легку контузію, його успішно доправили до евакуаційого пункту. Нині стан воїна стабільний, загрози його життю немає.

"За словами начальника безпілотних систем танкового батальйону 66-ї бригади з позивним "Бізон", перед такими місіями військові ретельно перевіряють маршрути, мінування, активність ворожих розвідувальних дронів і можливі засідки. Наземні роботизовані комплекси дедалі частіше беруть на себе завдання, які раніше доводилося виконувати військовим під ворожим вогнем.   І ця евакуація – ще одне підтвердження їхньої важливості на полі бою", – зазначає видання.

Як повідомляв OBOZ.UA,  нещодавно стало відомо, що Сили оборони отримають на озброєння нові НРК-амфібії.  

Заявлено, що вони мають високу прохідність і на суші, й на воді.

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