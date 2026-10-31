Українські дронарі поховали окупантів разом із їх укриттям: у ЗСУ показали кадри бойової роботи. Відео

Українські захисники продовжують знищувати військову техніку та живу силу окупантів по всій лінії фронту. Так, наші оператори дронів на Донеччині виявили російських військових, які облаштували укриття в покинутій будівлі.

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По ворожій позиції завдали кілька точних ударів, унаслідок чого споруда була зруйнована. Відео успішної атаки оприлюднили у Telegram-каналі 210-й окремого штурмового полку (210 ОШП).

Оператори дронів накрили росіян у покинутій будівлі

"Ворог намагається закріпитися в покинутих будівлях, але дронарі 210 ОШП відпрацьовують цілі чітко", – йдеться у повідомленні.

Наші бійці зафіксували скупчення противника у покинутій будівлі. Українські воїни завдали кілька точних ударів по укриттю ворога, внаслідок чого будівля була повністю зруйнована, поховавши під своїми завалами російських загарбників.

На опублікованих кадрах зафіксовано серію результативних влучань, які не залишили ворогу жодних шансів на порятунок.

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"Не даємо окупантам на Донеччині жодного шансу – знаходимо та знищуємо!" – наголосили захисники.

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Нагадаємо, українські військові оприлюднили відео, на якому видно, як за допомогою наземного робота та дрона з гучномовцем бійці змусили двох російських окупантів здатися в полон. Безпілотник передав їм вимогу скласти зброю, після чого загарбники вийшли з піднятими руками.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на Донецькому напрямку бійці 8-го полку ССО взяли в полон двох російських військовослужбовців, ще двох – знищили. За свідченнями полонених і даними з вилучених носіїв спецпризначенці встановили місце перебування ще однієї групи противника з чотирьох осіб, яку згодом знищили артилерійським ударом.