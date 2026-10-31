Українські дронарі поховали окупантів разом із їх укриттям: у ЗСУ показали кадри бойової роботи. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Сили оборони скоротили чисельність армії РФ ще на 1670 окупантів: дані ГенштабуСили оборони скоротили чисельність армії РФ ще на 1670 окупантів: дані ГенштабуЗима буде важкою для армії Путіна, висадка на правий берег Дніпра неможлива. Інтерв’ю з ЖмайломЗима буде важкою для армії Путіна, висадка на правий берег Дніпра неможлива. Інтерв’ю з ЖмайломЇй назавжди буде 25: померла медсестра з Сумщини, яка постраждала від удару російського дрона. ФотоЇй назавжди буде 25: померла медсестра з Сумщини, яка постраждала від удару російського дрона. ФотоНавроцький прорвався до Конституційного трибуналу у Варшаві на тлі сутичок і оголосив термінові консультації: що відбувається в ПольщіНавроцький прорвався до Конституційного трибуналу у Варшаві на тлі сутичок і оголосив термінові консультації: що відбувається в ПольщіЯк довго не буде світлаУкраїнцям назвали нові графіки відключення електроенергії: як довго не буде світла 31 жовтняРосія атакувала Україну дронами, сили ППО збили 105 зі 134 БпЛА: наслідки ворожих ударівРосія атакувала Україну дронами, сили ППО збили 105 зі 134 БпЛА: наслідки ворожих ударівІлюстрація - гроші в гаманціУ ПФУ пояснили, коли треба звертатись за оформленням пенсії: який термін передбачено і коли можна втратити грошіПружинні, гібридні, латексні чи memory: гід по матрацах для кращого снуПружинні, гібридні, латексні чи memory: гід по матрацах для кращого снуЗахопливий і дуже емоційний день: у Скорпіонів руйнуватимуться плани, а Близнюки отримають сюрприз – гороскоп на 31 жовтняЗахопливий і дуже емоційний день: у Скорпіонів руйнуватимуться плани, а Близнюки отримають сюрприз – гороскоп на 31 жовтняКанада приєднається до європейського кредиту УкраїніКанада приєднається до європейського кредиту Україні
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Українські дронарі поховали окупантів разом із їх укриттям: у ЗСУ показали кадри бойової роботи. Відео

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
5,5 т.
Українські дронарі поховали окупантів разом із їх укриттям: у ЗСУ показали кадри бойової роботи. Відео
Українські захисники знищують ворога на Донеччині

Українські захисники продовжують знищувати військову техніку та живу силу окупантів по всій лінії фронту. Так, наші оператори дронів на Донеччині виявили російських військових, які облаштували укриття в покинутій будівлі.

По ворожій позиції завдали кілька точних ударів, унаслідок чого споруда була зруйнована. Відео успішної атаки оприлюднили у Telegram-каналі 210-й окремого штурмового полку (210 ОШП).

Оператори дронів накрили росіян у покинутій будівлі

"Ворог намагається закріпитися в покинутих будівлях, але дронарі 210 ОШП відпрацьовують цілі чітко", – йдеться у повідомленні.

Українські дронарі поховали окупантів разом із їх укриттям: у ЗСУ показали кадри бойової роботи. Відео

Захисники не залишили ворогу жодних шансів на порятунок. Джерело: Скриншот

Читайте також
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
10,7 т.
Під Харцизьком ударом дрона ліквідували "директора Донецької залізниці" Лебезнєва
10,7 т.
Під Харцизьком ударом дрона ліквідували "директора Донецької залізниці" Лебезнєва
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
6,1 т.
Піхотинець Костянтин Власенко, який провів 491 день на позиції без обох ніг, отримав Героя України
6,1 т.
Піхотинець Костянтин Власенко, який провів 491 день на позиції без обох ніг, отримав Героя України
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
3,2 т.
"Війна все чекає нашої крові": на фронті загинув поет і військовий Олексій Дегтярьов
3,2 т.
"Війна все чекає нашої крові": на фронті загинув поет і військовий Олексій Дегтярьов

Наші бійці зафіксували скупчення противника у покинутій будівлі. Українські воїни завдали кілька точних ударів по укриттю ворога, внаслідок чого будівля була повністю зруйнована, поховавши під своїми завалами російських загарбників.

Українські дронарі поховали окупантів разом із їх укриттям: у ЗСУ показали кадри бойової роботи. Відео

Захисники не залишили ворогу жодних шансів на порятунок. Джерело: Скриншот

На опублікованих кадрах зафіксовано серію результативних влучань, які не залишили ворогу жодних шансів на порятунок.

"Не даємо окупантам на Донеччині жодного шансу – знаходимо та знищуємо!" – наголосили захисники.

Українські дронарі поховали окупантів разом із їх укриттям: у ЗСУ показали кадри бойової роботи. Відео

На опублікованих кадрах зафіксовано серію результативних влучань. Джерело: Скриншот

Українські дронарі поховали окупантів разом із їх укриттям: у ЗСУ показали кадри бойової роботи. Відео

На опублікованих кадрах зафіксовано серію результативних влучань. Джерело: Скриншот

Українські дронарі поховали окупантів разом із їх укриттям: у ЗСУ показали кадри бойової роботи. Відео

Карта. Джерело: deepstatemap.live

Нагадаємо, українські військові оприлюднили відео, на якому видно, як за допомогою наземного робота та дрона з гучномовцем бійці змусили двох російських окупантів здатися в полон. Безпілотник передав їм вимогу скласти зброю, після чого загарбники вийшли з піднятими руками.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на Донецькому напрямку бійці 8-го полку ССО взяли в полон двох російських військовослужбовців, ще двох – знищили. За свідченнями полонених і даними з вилучених носіїв спецпризначенці встановили місце перебування ще однієї групи противника з чотирьох осіб, яку згодом знищили артилерійським ударом.

Схожі теми
Війна в УкраїніУспіхи ЗСУвійськовіБПЛАвибухРосіяУкраїнаДонецька область
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!