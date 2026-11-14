Українські дронарі прицільно знищили ворожі вантажівки: кадри потрапили на відео
Сили оборони України продовжують вибивати логістику російських окупаційних військ. Оператори дронів влучними ударами знищують вантажівки ворога.
Такиими кадрами від 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" поділилися на офіційних ресурсах Генштабу ЗСУ. Дронарі цього підрозділу завдали уражень окупантам.
"Продовжуємо системно вибивати логістику ворога: свіжа добірка знищення вантажівок російської армії", – зазначили військові.
На опублікованих кадрах можна побачити низку влучних уражень транспорту, яким росіяни перевозять боєприпаси, пальне, особовий склад, озброєння та будівельні матеріали.
Як повідомляв OBOZ.UA, Сили оборони України продовжують завдавати ударів по логістиці російських окупаційних військ. Зокрема, транспорт ЗС РФ безперервно атакують на території Донецької області.