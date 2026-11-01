Українські дронарі успішно відпрацювали по ворожих гарматах: відео знищення

Українські військові продовжують знищувати артилерійські засоби російської армії на фронті. На відео зафіксовано роботу операторів безпілотників, які виявляють і уражають артилерійські цілі противника.

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Цього разу результатами бойової роботи поділилися дронарі 33-ї окремої механізованої бригади імені Дмитра "Байди" Вишневецького. Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

На кадрах із повітря та тепловізійних знімках можна побачити процес вистежування ворожої техніки й моменти влучань.

У бригаді зазначили, що підрозділ продовжує виконувати бойові завдання зі знищення російських сил.

Агенти руху "Атеш" допомогли Силам оборони завдати удару по важливому для РФ хімічному підприємству в Тверській області.Йдеться про Редкінський дослідний завод, який виробляє компоненти ракетного палива.

У ніч на 28 жовтня в Тульській області РФ пролунали вибухи. Атаковано місто Новомосковськ.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 31 жовтня безпілотники вдарили по промисловій зоні в Уфі (Республіка Башкортостан). Ціллю атаки став нафтопереробний завод "Башнефть-УНПЗ".