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Українські дронарі успішно відпрацювали по ворожих гарматах: відео знищення

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
210
Українські дронарі успішно відпрацювали по ворожих гарматах: відео знищення
Ураження російських військових. Джерело: REUTERS/Oleksandr Ratushniak.

Українські військові продовжують знищувати артилерійські засоби російської армії на фронті. На відео зафіксовано роботу операторів безпілотників, які виявляють і уражають артилерійські цілі противника.

Цього разу результатами бойової роботи поділилися дронарі 33-ї окремої механізованої бригади імені Дмитра "Байди" Вишневецького. Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

На кадрах із повітря та тепловізійних знімках можна побачити процес вистежування ворожої техніки й моменти влучань.

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Мапа. Джерело: DeepState.

У бригаді зазначили, що підрозділ продовжує виконувати бойові завдання зі знищення російських сил.

Агенти руху "Атеш" допомогли Силам оборони завдати удару по важливому для РФ хімічному підприємству в Тверській області.Йдеться про Редкінський дослідний завод, який виробляє компоненти ракетного палива.

У ніч на 28 жовтня в Тульській області РФ пролунали вибухи. Атаковано місто Новомосковськ.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 31 жовтня безпілотники вдарили по промисловій зоні в Уфі (Республіка Башкортостан). Ціллю атаки став нафтопереробний завод "Башнефть-УНПЗ".

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