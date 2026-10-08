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Українські дрони атакували найбільший НПЗ у Росії: подробиці і відео

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read3 хв
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Українські дрони атакували найбільший НПЗ у Росії: подробиці і відео
Сили оборони України атакували Омський нафтопереробний завод у Росії. Джерело: Колаж OBOZ.UA/Exilenova+/РосЗМІ

У четвер, 8 жовтня, Сили оборони України атакували Омський нафтопереробний завод у Росії, який називають найбільшим НПЗ країни. За попередніми даними, внаслідок удару по цілі виникла пожежа, а в Омську пролунало кілька вибухів.

Про це повідомили Telegram-канали Exilenova+ таFire Point. Відповідні кадри вже ширяться у мережі. Генеральний штаб Збройних Сил України також підтвердив влучання.

Удар по найбільшому НПЗ Росії

За даними Exilenova+, у місті пролунала серія вибухів.

Українські дрони атакували найбільший НПЗ у Росії: подробиці і відео

Атаковано Омський нафтопереробний завод. Джерело: Exilenova+

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"Ударні БПЛА FP-1 Сил оборони ймовірно прориваються до найбільшого НПЗ РФ в Омській області", – написав Telegram-канал Exilenova+.

Українські дрони атакували найбільший НПЗ у Росії: подробиці і відео

Атаковано Омський нафтопереробний завод. Джерело: Exilenova+

У Fire Point заявили про зафіксоване влучання в ціль із подальшим виникненням пожежі. Там також зазначили, що атаку здійснили модернізовані БпЛА FP-1.

Згодом, Генштаб ЗСУ також підтвердив влучання по найпотужнішому нафтопереробному підприємству у РФ. Там також зазначили, що завод задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Українські дрони атакували найбільший НПЗ у Росії: подробиці і відео

Атаковано Омський нафтопереробний завод. Джерело: Telegram/Генерелальний штаб ЗСУ

Омський НПЗ

Омський НПЗ – найбільший нафтопереробний завод Росії, що належить компанії "Газпромнефть". Його потужність становить 22,23 млн тонн нафти на рік.

За повідомленням Fire Point, ударні БпЛА атакували підприємство на відстані понад 2500 км від кордону України.

Українські дрони атакували найбільший НПЗ у Росії: подробиці і відео

Атаковано Омський нафтопереробний завод. Джерело: Fire Point

Омський НПЗ уже зазнавав ураження 6 липня 2026 року. Тоді українські воїни уразили установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11 проєктною потужністю 8,4 млн тонн нафти на рік.

У Силах оборони наголосили, що ураження таких об'єктів спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу РФ та є реалізацією Україною права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Українські дрони атакували найбільший НПЗ у Росії: подробиці і відео

Допис Генштабу ЗСУ в Telegram. Джерело: Скриншот

Українські удари по інших НПЗ

15 вересня українські війська атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Після удару безпілотників на території підприємства виникла пожежа, а згодом Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження об'єкта.

Українські дрони атакували найбільший НПЗ у Росії: подробиці і відео

У Росії прогриміли вибухи. Джерело: Exilenova+

За даними Генштабу, на Сизранському НПЗ зафіксували влучання з подальшою пожежею. Зокрема, було уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6 та резервуарний парк підприємства.

17 вересня Сили оборони України уразили Ярославський нафтопереробний завод у Росії. Після атаки на території підприємства пролунали вибухи та виникла масштабна пожежа, а президент Володимир Зеленський підтвердив ураження НПЗ.

Як писав OBOZ.UA, безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод у Росії, після чого на території підприємства зафіксували пожежі. У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження НПЗ, зазначивши, що ступінь завданих підприємству збитків уточнюється.

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