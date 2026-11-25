У ніч проти середи, 25 листопада, Самарська область РФ опинилася під атакою українських дронів. Зокрема, гучно було у Сизрані – там ціллю БпЛА став Сизранський нафтопереробний завод.

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Після серії вибухів на обʼєкті спалахнула потужна пожежа. Про це повідомляють Supernova+ і Exilenova+.

Згодом стало відомо, що в місті Самара був атакований ще один НПЗ – Куйбишевський. Там теж спалахнула пожежа.

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Також, ймовірно, ударні дрони Сил оборони України уразили лінійну виробничо-диспетчерська станцію "Самара" у селищі Просвет.

ЛВДС "Самара" – великий вузол транспортування, зберігання та змішування нафти системи "Транснефть" (оператор – АТ "Транснефть – Приволга").

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, вранці 23 листопада стало відомо про атаку Сил оборони на Пермський край РФ. Там під ударом опинився нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". На підприємстві спалахнула пожежа.