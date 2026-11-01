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Українські оператори "зняли" з дерева окупанта, який вішав обладнання. Відео

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
303
Українські оператори "зняли" з дерева окупанта, який вішав обладнання. Відео
Український військовий керує FPV-дроном. Ілюстративне фото. Джерело: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Українські оператори безпілотників виявили та атакували російського військового, який видерся на дерево для встановлення обладнання зв'язку. Навіть на висоті окупант не зміг сховатися від українських захисників.

Про це повідомляє Telegram-канал "Бутусов Плюс". Там було опубліковано відповідне відео, на якому зафіксовано роботу українських операторів дронів.

Що відомо 

На кадрах видно, як російський військовий перебуває на дереві та намагається встановити обладнання. Українські оператори виявили його позицію та завдали удару безпілотником.

"Джонні, вони на деревах!" – ідеться в підписі до відео.

Українські оператори ''зняли'' з дерева окупанта, який вішав обладнання. Відео

Російський військовий на дереві. Джерело: Скриншот

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Українські дрони продовжують знищувати окупантів і ворожу техніку

Нагадаємо, на Покровському напрямку російський військовий, який залишився сам на позиції, зіткнувся з українським FPV-дроном. Побачивши безпілотник, окупант спробував урятуватися від атаки за допомогою звичайної пляшки.

Відео цього епізоду оприлюднили військовослужбовці 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра". На кадрах видно, як російський солдат перебуває на відкритій місцевості, помічає дрон і намагається відбитися від нього пляшкою.

Також у підрозділі повідомили про результати бойової роботи за 17 вересня. За їхніми даними, того дня було уражено 169 російських військових, із яких 123 загинули, а 46 отримали поранення. Загалом із 1 до 17 вересня підрозділ зафіксував 2560 уражень окупантів.

На Лиманському напрямку оператори безпілотних систем підрозділу SIGNUM знищили російську піхоту та військових, які пересувалися на мотоциклах. Українські захисники вистежували окупантів і завдавали точкових ударів дронами.

Як писав OBOZ.UA, українські захисники знищили російську радіолокаційну станцію, призначену для виявлення українських безпілотників та авіації. Ворожий комплекс був розгорнутий на причепі транспортного засобу в тилу противника.

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