Українські прикордонники знищили російський дрон на кордоні з Молдовою. Відео

Українські прикордонники збили російський дрон-камікадзе у Чернівецькій області. БПЛА вдалося знешкодити в безпосередній близькості на кордоні з Молдовою.

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В результаті падіння дрона руйнувань та постраждалих немає. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Атака на захід України

Вогнева група прикордонників Чернівецького загону зафіксувала рух ворожої безпілотної літальної апарату, ймовірно типу "Гербера", неподалік від державного кордону з Молдовою на ділянці відділу "Сокиряни".

Військовослужбовці відкрили вогонь і уразили ціль. У результаті падіння уламків дрона руйнувань та постраждалих не було.

За інформацією моніторингових каналів, російські окупанти намагалися атакувати об’єкти енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, 17 жовтня російська терористична армія завдала серії ударів по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки постраждали п’ятеро мирних жителів, серед них – дитина.

Як повідомляв OBOZ.UA, 17 жовтня російська окупаційна армія завдала нової серії ударів по Сумах. Внаслідок обстрілу загинув 42-річний чоловік.